На французькому курорті можна зустріти два українські символи: звідки там взялись (фото)

В Каннах вже три роки є Український дім і площа, яку назвали на честь Тараса Шевченка

У Каннах на честь України з’явилися два нових символічних місць. На відкритті були дипломати, місцева влада, громадські діячі та українські родини.

У відомому місті-курорті на Лазурному Березі Франції з 14 травня 2022 року є площа, яка носить назву українського поета Тараса Шевченка та Український дім. Про це поінформувало посольство України у Франції.

На відкритті були як дипломати, мери так і українські родини, що живуть у місті

З нагоди урочистості відкриття там були посол України у Франції Вадим Омельченко, мер Канн і президент Асоціації мерів міст Франції Давід Лізнар, а також представники українських організацій, місцеві політики, громадські діячі та українські родини, які нині мешкають у Каннах та поблизу.

У дипломатичному відомстві нагадали, що саме мерія Канн однією з перших у Франції вивісила український прапор — вже наступного ранку після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у столиці Австрії є вулиця, що носить прізвище відомого українця — Юрія-Франца Кульчицького. За історією він врятував це місто і започаткував там традицію кавової культури.