Ця рідкісна тварина тут ніколи не водилася: в Україні є село з дуже "пухнастою" назвою

Україна відома не лише багатою природою та глибокою історією, а й кумедними, але водночас оригінальними назвами своїх населених пунктів. Один із таких – село Песець у Хмельницькій області. Іронія у тому, що песці тут ніколи не водилися.

Село має площу майже три квадратні кілометри. Воно розташоване у Кам’янець-Подільському районі (раніше Новоушицький) та входить до складу Березівської сільської громади. Чисельність населення становить 866 осіб. У селі є початкова школа, амбулаторія та будинок культури.

Звідки взялася назва Песець

Згідно з місцевими переказами, назва "Песець" могла з’явитися ще за княжих часів. Існує легенда, що село заснував князь Данило Галицький, який полював тут на песця. Під час своїх подорожей чи полювання він зупинявся в цих краях, і тоді в розмовах нібито згадувався песець як рідкісна тварина. Хоча документальних підтверджень цьому немає, саме легенда передається із покоління до покоління мешканців. В історичних джерелах перші згадки про село датуються 1430 роком.

В’їзд у село Песець. Фото: Вікіпедія

Школа у селі Песець. Фото: Вікіпедія

Маєток барона Местмахера в селі Песець

У селі знаходиться історичний маєток, що належав барону Местмахеру. Він включав не лише будівлю, а й винокурню, ремісничу школу та мінеральне джерело. Будівля була укріплена кам’яними стінами, мала підвали та діяла до революції 1917 року, після чого її зруйнували під час переговорів чи повстання робітників.

Наразі маєток барона Местмахера виглядає плачевно.

Нині на місці розкішного маєтку повна розруха. Стіни майже зруйновані, пошкоджено дах, проте лишилися підвали.

Маєток барона Местмахера в аварійному стані

