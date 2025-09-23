Там лікували ліквідаторів ЧАЕС: під Харковом стоїть занедбаний санаторій із "райською" назвою (фото)

Колись сюди приїжджали люди з усієї країни на реабілітацію

Під Харковом, серед зелених алей і старих садів, заховався санаторій із поетичною назвою "Рай-Оленівка". Колись це місце радувало відпочивальників чистим повітрям і власним джерелом мінеральної води, а тепер колишня оздоровниця стоїть напівпорожня і занедбана.

"Телеграф" розповість історію санаторію і покаже, як він виглядає зараз.

Санаторій "Рай-Оленівка" знаходиться в курортному селищі Рай-Оленівка, Харківського району, Харківської області, приблизно в 12 км від Харкова. Він має територію з природним ландшафтом — листяний ліс та сосновий бір, два ставки.

Номери у санаторії були одно-, дво- та тримісні, із зручностями, також є котеджі. Загальна кількість місць — до 500. Площа території — понад 35 гектарів.

Історія "Рай-Оленівки" розпочалася у 1862-1863 роках, коли вчені почали досліджувати лікувальні фактори мінеральної води в цьому районі. У 1936 році їх було затверджено. Приблизно в цей час почали будувати санаторій. Тут лікували захворювання шлунково-кишкового тракту, нервової системи, а також проводили профілактику хвороб, пов’язаних зі стресом і перевтомою.

Раніше у санаторії було п’ять відділень реабілітації, два з яких — для лікування "чорнобильців" і для батьків з дітьми, постраждалих в результаті вибуху на Чорнобильській АЕС. Популярністю "Рай-Оленівка" користувалася не лише серед харків’ян — приїжджали й з інших регіонів України. За відгуками колишніх відпочивальників, у літні місяці знайти вільне місце було непросто: путівки розкуповували заздалегідь, адже це була одна з найзеленіших та найбільш доглянутих оздоровниць області.

Як виглядає "Рай-Оленівка" зараз

У 2005 році санаторій законсервували, а в 2009 — повністю закрили. Сьогодні "Рай-Оленівка" вже не нагадує колишній курортний оазис. Більшість корпусів перебувають у занедбаному стані — вікна вибиті, стіни облуплені.

Як виглядає санаторій Рай-Оленівка

Санаторій Рай-Оленівка зараз

Санаторій Рай-Оленівка зараз

Після закриття санаторій швидко стали розкрадати місцеві. Винесли меблі, обладнання, зрізали метал і навіть розібрали частину перекриттів. Це навіть не змогла зупинити охорона. У деяких місцях "Рай-Оленівка" виглядає, як кадри з фільму жахів.

Санаторій Рай-Оленівка зараз

Санаторій Рай-Оленівка зараз

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало з легендарним санаторієм на Дніпрі. Колись він міг прийняти півтори тисячі відпочивальників, а зараз став руїною.