Листи цих двох українських письменниць залишили більше питань, аніж відповідей: що то за непроста історія дружби (фото)

Листування Лесі Українки та Ольги Кобилянської відкриває глибоку дружбу, сповнену творчих роздумів і особистих таємниць, але місцями прослідковується кохання

Леся Українка та Ольга Кобилянська належать до найяскравіших постатей української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вони були близькими подругами, підтримували одна одну у складні моменти життя й вели листування, яке й досі оповите легендами про не звичайні дружні стосунки.

Леся Українка написала аж 55 листів до Ольги Кобилянської, коли та — всього 4. У цих листах є і щирість, і ніжність, і глибока символіка, що дозволяє припустити: між ними могло бути більше, ніж просто дружба. "Телеграф" вирішив дізнатись найцікавіше з епістолярію жінок.

Листування між подругами

У 1899 році між Лесею Українкою з Ольгою Кобилянською зав’язалося листування , коли перша вже стигла прочитати повість "Царівна" і побачити в авторці літературний талант.

Перебуваючи на лікуванні в Берліні, Леся писала Ользі, звертаючись до неї " дорога і шановна товаришко ". Вона порушувала теми ролі жінки у літературі, впливу німецької культури на творчість Кобилянської та навіть запросила її в гості на хутір Косачів у Гадячі. Про це Леся написала у листі до Ольги. У Гадячі відбулася їхня перша особиста зустріч : вони довго розмовляли, пили чай, грали музику Едварда Гріга й ділилися творчими задумами.

Що писала Леся Ользі

Згодом їхні стосунки стали тіснішими. У листах з’явилися ніжні звертання німецькою мовою: Леся називала Ольгу liebe Wunderblume ("нічна квітка") та Lotosblume ("лотос"), а себе — "вашим білим лебедем" (Ihrem armen Schwan).

Як зверталась Леся до Ольги

Особливе зближення відбулося у 1901 році, коли Леся тяжко переживала смерть коханого Сергія Мержинського. Вона приїхала до нього в Мінськ, доглядала до останніх днів і навіть захворіла на туберкульоз. Після цієї втрати письменниця занурилася в депресію й шукала підтримки у Кобилянської. У листах вона просила прийняти її на Буковині, навіть розуміючи, що буде "невеселим гостем". Спільна подорож у гори й час, проведений разом, стали для Лесі втіхою.

Мержинський тяжко хворів і про це Леся писала Ользі

Саме тоді їхнє листування набуло інтимного характеру. Письменниці почали звертатися одна до одної "хтось" і "хтосічок", жартували про "гіпнотичні паси" й масажі, ділилися найпотаємнішими переживаннями. У словах Лесі відчувається ніжність і водночас загадковий підтекст: "Хтось когось любить, і хтось когось… Па!".

Листування між Лесею та Ольгою

Попри це, у житті Лесі з’явився Климент Квітка, за якого вона пізніше вийшла заміж. Після весілля вона зізнавалася Кобилянській, що не всі теми могла обговорювати з чоловіком через різницю у віці й світогляді. Їхні листи з Ольгою залишалися сповненими особливої ніжності та взаєморозуміння.

Чоловік Лесі Українки - Климент Квітка

Крім особистого, подруги активно обговорювали творчість. Леся ділилася роботою над драмами "Кассандра" та "Одержима", а також враженнями від подорожей — від Італії й Грузії до Єгипту, радилися про переклади й контакти з Іваном Франком. Ольга ж розповідала про власні літературні плани.

Трагічним ударом для Лесі стала смерть її брата Михайла Косача у 1903 році. Вона на пів року замкнулася в собі, припинила листування, але згодом вибачилася перед Кобилянською й зізналася: жодного дня не проходило без думки про "свого хтосічка".

Невдовзі у 1911 році здоров'я "білого лебедя" погіршилось і її чоловік вже оплакував жінку, хоча вона, за її ж словами, почала одужувати.

Останній лист Лесі до Ольги датований 3 травня 1913 року — з Мармурового моря. Там вона розповідала про лікування у Єгипті, дорогу до Туреччини й жалілася, що не може багато працювати. У прощанні знову звучало знайоме: "Хтось когось любить… Па!".

Листування між жінками в останні місяці життя Лесі Українки

Через три місяці, 1 серпня 1913 року, Леся Українка відійшла у вічність у віці 42 років. Кобилянська ж пережила свою "біленьку" на 29 років, до 1942-го.

