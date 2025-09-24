Недобудована психлікарня в Києві ожила шляхом страйкболу: де городяни "лоскочуть" нерви (фото)

У Києві на Дорогожичах стоїть недобудована чотириповерхова будівля в парковій зоні, яка через аварійний стан залишилася покинутою, але іноді використовується для пейнтболу та страйкболу

У Києві на Дорогожичах стоїть недобудована будівля Інституту соціальної та судової психіатрії й наркології. Чотириповерховий корпус так і не добудували, але там іноді грають у пейнтбол та страйкбол.

Будівництво корпусу Інституту соціальної та судової психіатрії й наркології, що на Дорогожичах у столиці України не завершили через низку трагічних випадків під час будівництва. Про це написали у "Find-way".

Недобудова розташована в парковій зоні Кирилівського гаю, і з даху відкриваються дивовижні панорами Києва. Проте стан будівлі небезпечний: фасад поступово руйнується, а всередині можна натрапити на нестійкі конструкції. Колись на вході було КПП, як пишуть у ресурсі, але тепер кабінка занедбана — у ній проросли дерева, а охорони там уже давно немає.

Тому якщо хочеться пограти в пейнтбол та страйкбол, можна завітати на територію психлікарні. У Google.Maps потрібно написати у пошук "Пейнтбол & Страйкбол CQB".

