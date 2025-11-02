Зізнається у любові Росії та купила дім під Москвою: як зараз живе Повалій і що вона казала про війну

Повалій отримала російське громадянство

Таїсія Повалій колись була популярною співачкою в Україні та збирала стадіони. Однак згодом вона переїхала до Росії, а після початку повномасштабного вторгнення поширює кремлівську пропаганду про Україну.

Що треба знати:

Повалій виступає на концертах і різних заходах у Росії

Вона поширює пропаганду про "нацистів" в Україні

Запроданка придбала дім під Москвою

"Телеграф" нагадає, що казала про війну Повалій, а також як вона зараз живе.

Що казала Повалій про війну

Після початку повномасштабного вторгнення виконавиця остаточно зробила вибір на користь Росії. Також вона перевезла до країни-агресорки свою маму. У 2022 році на концерті в Москві 9 травня Повалій виступила з російськими військовими. Вона заспівала "Пісню про рушник" українською мовою. Це відбувалося на тлі постійних бомбардувань Росією українських міст.

Повалій - "Пісню про рушник"

У 2023 році співачка знову здивувала своїм цинізмом. Вона взяла участь у програмі "Пісні русского міра", де виконала українську народну пісню "Ти ж мене підманула". Вона зробила це з Кубанським козачим хором.

Повалій - "Ти ж мене підманула"

Невдовзі запроданка опублікувала допис до Дня Росії, назвавши її "улюбленою" та "великою". Також вона побажала країні-окупантці "процвітання". Це спричинило обурення українців, адже Росія чинить воєнні злочини проти українців. Також зрадниця отримала російське громадянство.

Повалій зізналась у любові Росії, скриншот з її інстаграм-сторінки

Повалій також почала цинічно брехати, що зіткнулась в Україні з "нацизмом", який Путін "зможе побороти". Також вона заявила, що "Росія її захищає".

А я саме в тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає. Усі ці 8 років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. А тепер — бачу. Владімір Путін для мене — це та людина, яка в силах зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, на мій погляд. Таїсія Повалій

Після цього СБУ повідомила Повалій про заочну підозру за трьома кримінальними статтями: заклики до війни, виправдання агресії Росії та колабораціонізм.

Невдовзі виконавиця знову почала розповідати на пропагандистському телебаченні, які росіяни її "рятують". Вона зазначила, що після початку повномасштабної війни повірила, що "свавілля може закінчитися". Вона назвала війну "порятунком", бо в Україні, за її словами, нібито "готувалися йти на Росію".

Повалій поширювала пропаганду на російському ТБ

У 2024 році Повалій заявила, що треба підтримувати російських військових, тобто окупантів, які вбивають українців. Вона ствердила, що "душею та серцем із військовими, які її захищають". Натомість родичів з України зрадниця назвала "одурманеними людьми".

Після того, як Повалій стала рупором кремлівської пропаганди, Вищий антикорупційний суд України конфіскував у неї майнові права на музику та слова до дев’яти пісень. Також у неї вилучили автомобіль BMW, травматичну зброю, сім земельних ділянок у Київській області, приватний будинок та домоволодіння.

Згодом Повалій виступила на концерті "Новогодний голубой огонек — 2025". Вона заспівала українську народну пісню "Ти ж мене підманула". Цим запроданка вкотре розгнівала українців, адже триває повномасштабна війна Росії проти України.

Повалій виступила на концерті "Новогодний голубой огонек — 2025"

Повалій заявляла на одному з російських телеканалів, що "Господь береже Росію від вимирання". А в Україні, за її словами, "все робиться для того, щоб людство знищити". Зрадниця заявила, що "Господь допоможе Росії перемогти".

Господь береже Росію і береже людство тут від вимирання, бо наша віра, наш генофонд – вони і є божественні і як продовження цивілізації. Бо там (в Україні — ред.), на мій погляд, все робиться для того, щоб людство знищити. Не мені їх судити, але я вірю, що Господь саме тут в Росії з нами, саме Господь береже всіх нас і саме Господь приведе нас до перемоги. Таїсія Повалій

Повалій поширює кремлівську пропаганду

Російські медіа повідомляли, що Повалій придбала триповерховий дім під Москвою. Запроданка взяла його в іпотеку, оскільки не мала достатньо коштів, щоб сплатити одразу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну син Повалій. Він її публічно принизив.