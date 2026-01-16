Буде тепло навіть без опалення: яким методом користуються "холодні" країни

Причина холоду в будинку часто полягає у його конструкції та матеріалах

Коли в будинку відключають опалення та електрику, у приміщеннях стає дуже холодно. Проте існує метод, який дозволяє зберігати тепло навіть у таких умовах.

Його давно використовують у Норвегії та інших країнах Північної Європи. Детальніше про це написали в РадіоТрек.

Зменшення втрат тепла

У скандинавських країнах будинки проєктують як замкнені системи з мінімальними тепловтратами. Особливу увагу приділяють утепленню фундаменту та підлоги.

За європейськими стандартами, найбільші втрати тепла відбуваються через основу будинку. У Норвегії під фундамент кладуть кілька шарів теплоізоляції, зазвичай екструдований пінополістирол товщиною до 15 см. Це дозволяє вдвічі зменшити тепловтрати порівняно з типовими будинками, які часто будують в Україні.

Тепла підлога

Якщо підлога добре утеплена, вона залишається теплою навіть при низькій температурі обігріву. У таких будинках немає холодних ділянок, а тепло зберігається кілька годин після зменшення нагріву.

У Фінляндії та Швеції також застосовують інфрачервоні системи обігріву під підлогою. Вони нагрівають предмети та поверхні, а не повітря, що допомагає економити енергію навіть за морозів.

Що можна використати в Україні

Навіть без повної перебудови будинку можна підвищити теплоізоляцію. Для цього утеплюють фундамент, збільшують шар ізоляції під підлогою та використовують матеріали, що добре утримують тепло.

Скандинавський досвід показує, що комфорт у будинку залежить не від дорогого опалення, а від правильних будівельних рішень. Коли тепло не "йде в землю", у будинку зберігається комфорт навіть у сильні морози.

