Ці 10 продуктів категорично не підходять для аерогриля: лише переведете їжу
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Деякі експерименти можуть виявитися небезпечними
Аерогриль є зручним дейвасом на кухні, що дозволяє швидко приготувати безліч страв. Однак, деякі продукти категорично не рекомендується робити в ньому, щоб їх не зіпсувати.
Є цілий список продуктів, які після приготування в аерогрилі можуть виявитися сухими, жорсткими або навіть підгоріти. Про це пише CNET.
Свинячі відбивні без кістки
При високій температурі пісні, безкісткові відбивні свинячі і вирізка зазвичай пересихають при сильному вогні. А ось жирніше м’ясо переносить приготування в аерогрилі набагато краще.
Листові овочі
Шпинат, салат, капуста та інші листові овочі — категоричне "ні" при приготуванні в аерогрилі. Гаряче конвекційне повітря зробить пересушене або підгоріле листя.
Тверді овочі, включаючи брюссельську капусту, гарбуз і кабачки, добре збережуться, а листові овочі краще обсмажувати, тушкувати або готувати на пару.
Стейк та яловичина
Аерогриль добре нагрівається, але не настільки, щоб стейк зовні добре обсмажився. Отримати добре обсмажену скоринку буває складніше, ніж на розпеченій сковороді чи грилі.
Виняток — яловичі бургери. Фарш добре підходить для аерогрилю і може отримати рум’яну скоринку.
Курячі грудки
Філе без шкіри і кістки сухіше м’ясо, тому при приготуванні гарячим повітрям може стати жорстким і гумовим. А ось курячі крильця та стегна добре підходять для аерогрилю завдяки більшій кількості жиру.
Великі шматки м’яса
Великі шматки яловичини, свинини та баранини зазвичай вимагають більш тривалого та рівномірного приготування. А в аерогрилі верхня частина може почати пересихати або підгоряти раніше, ніж саме м’ясо приготується всередині.
Брокколі без додаткового захисту
Під впливом гарячого повітря брокколі може швидко підгоріти. Особливо це стосується верхівок суцвіть. І хоча в аерогрилі цей овоч краще не готувати, але при необхідності слід прикрити фольгою.
Молюски
Устриці, мідії та інші молюски потребують рідини для приготування без пересихання. Вони також легко пересмажуються, що може перетворити їх на гумові шматочки. Уникайте використання аерогрилю при приготуванні більшості видів молюсків.
Випічка
Торти, печиво та інша випічка не завжди добре переносять аерогриль. Сильна циркуляція гарячого повітря може призвести до швидкого підгоряння, а всередині виріб ще не буде готовим.
Запіканки та лазанья
Оскільки фритюрниця готується швидко, а тепло йде зверху, запіканки та багатошарові лазаньї можуть досягти повної готовності до того, як верхня частина згорить.
Аерогриль нагріває продукти переважно зверху, тому глибоке блюдо може прогріватися нерівномірно. В результаті верхній шар підгорить, коли середина ще залишиться недостатньо гарячою.
Для подібних страв краще використовувати звичайну духовку або знижувати температуру та збільшувати час приготування.
Попкорн
Попкорн здається придатною стравою для аерогрилю, але швидкі результати не варті потенційної небезпеки. Коли попкорн лопається, він злітає вгору, і ці зерна можуть застрягти в нагрівальному елементі вашої аерогрильниці, викликаючи пожежу в гіршому випадку або попкорн, що горить, — у кращому випадку.
Якщо ви збираєтеся готувати попкорн у фритюрниці, вам знадобиться пакет з фольги або інший термостійкий контейнер.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати ідеальні яйця-пашот в аерогрилі.