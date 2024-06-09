В Одесі водій влетів у натовп на пішохідному переході: у мережі показали моторошні кадри

Раніше він також притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння

В неділю, 9 червня, в Одесі автомобіль на великій швидкості влетів у натовп на пішохідному переході. Є травмовані.

Про це в неділю, 9 червня, повідомили місцеві пабліки. Є дані про шістьох травмованих. Постраждалі люди живі, але у тяжкому стані.

У мережі оприлюднили відео, де в Одесі на пішохідному переході поблизу торговельного центру "Рів'єра" автівка врізається у натовп. Внаслідок цього багато людей, які перебували поруч і йшли переходом, зазнали поранень.

За попередніми даними людей, що перебували поруч з місцем ДТП, чоловік, який керував автівкою, був п'яний, і за ним була погоня.

Очевидці розповідають, що машина врізалася в мікроавтобус, мікроавтобус почав летіти в один бік і BMW почав летіти в кювет. А дівчата, які йшли після тривоги з Рів'єри, не встигли до кінця перейти дорогу, їх зачепила машина. Водія, який влетів у натовп, за попередніми даними, теж забрала швидка у тяжкому стані.

В поліції вже прокоментували ДТП. Там зазначається, що 34-річний водій легковика "BMW", тікаючи від патрульних, на одному з перехресть здійснив зіткнення з автівкою "Ford", після чого наїхав на трьох жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішоходи та водій "BMW" з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні. Життю потерпілих нічого не загрожує. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися. Водій "Ford" не постраждав", — йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначили, що у керманича "BMW" відчувається запах алкоголю з ротової порожнини. У нього відібрані біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння. Наразі він перебуває в лікарні.

Як встановили слідчі, чоловік не мав права керувати автомобілем відповідної категорії, за що вже притягувався до відповідальності за ч. 2 ст. 126 КУпАП. Крім того, раніше він також притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку (ч. 2 ст. 289 та ч. 3 ст. 185 ККУ).

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві два дрифтери намагались повихвалятись своїми автівками та у результаті зіштовхнулись. Не зупинили їх і чималі штрафи, які передбачені для шанувальників екстремальної їзди.