Одне деревце за 2 тисячі? В Одесі на покупку саджанців витратять космічні гроші

Планують купити маже 1,5 тисячі саджанців

В Одесі у 2025 році хочуть витратити 3 млн грн на закупівлю дерев для озелення міста. Такий тендер оголосили у лютому поточного року на четвертий рік повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані порталу prozorro.gov.ua. Зазначається, що замовником виступає комунальне підприємство "Міськзелентрест".

Тендер на закупівлю саджанців оголошено 25 лютого, дата його прийняття 5 березня. Поточна сума складає 3 млн грн, проте була можливість її зниження на 15 тисяч грн.

Які дерева хочуть накупити в Одесі на 3 млн

Робінія звичайна (акація біла) — 500 шт;

Клен-явір — 300 шт;

Ясен звичайний — 300 шт;

Софора японська — 300 шт;

Платан східний — 50 шт;

Липа кримська — 10 шт;

Катальпа бігнонієвидна — 30 шт.

Загальна кількість саджанців склала — 1 490 дерев. Враховуючи закладену суму на закупівлю, виходить, що середня вартість одного дерева складає приблизно 2 тисячі грн.

Зауважимо, що в тендері брало участь два постачальники, і виграв той, хто запропонував 2 995 000 грн. А перший варіант з сумою в 2 160 000 грн не обрали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі на ремонт "убитого" житлового будинку витратять космічні гроші.