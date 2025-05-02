В Одесі можна купити смарт-квартиру всього за $7 тисяч — фото з неї не для слабкодухих

У квартирі замість дверей — штори

Мрієте знайти доступне житло, яке можна вільно облаштувати на свій смак та бюджет? Ідеальним варіантом може стати смарт-квартира в Хаджибейському районі Одеси, але є нюанс…

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Авторка зауважила, що тут є роздільний санвузол та необхідні меблі.

Квартира знаходиться на останньому поверсі 3-поверхового цегляного будинку по вулиці Стовповій.

Місце розташування нерухомості

Загальна площа складає 22 м², з кімнатою-студією на 18 м² та кухнею площею 4 м². Є душова кабіна і бойлер, також у квартирі встановлені кондиціонер, холодильник, плита й пральна машина. Однак, варто зауважити, що квартира потребує капітального ремонту. Під'їзд будинку перебуває також у занедбаному стані: обшарпані стіни, бруд, старі сходи й перила.

Всередині — голі бетонні стіни, відкриті комунікації. Підлога зроблена з дуже зношених і старих дошок. Міжкімнатні перегородки замінено на штори замість дверей. Тут облаштовані всі кімнати в одній: поруч із ліжком розташований унітаз, у тому ж приміщенні спостерігаємо душову кабіну, а навпроти — комп'ютерне крісло.

Попри це, квартира розташована в зручному районі. У пішій доступності є зупинка громадського транспорту, магазини, нова пошта та інші необхідні об'єкти інфраструктури. Шевченківський парк також неподалік, що забезпечує додаткові можливості для відпочинку на природі.

За такі "хороми" власниця просить 7 000 доларів або за майже 290 000 гривень.

Така пропозиція — чудова можливість створити комфортне житло власними силами та за доступною ціною!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі на продаж виставили незвичайну квартиру-студію, яка привертає увагу завдяки своїй високій мобільності. Це компактне житло площею всього кілька квадратних метрів оцінено в 13 500 доларів.