В Одесі завелася "гримуча змія" на дорогах: просить гроші та плюється (курйозне відео)

Тепер на дорогах варто бути ще обережнішими

Водіїв Одеси попереджають, що у курортному районі Аркадія завелася "гримуча змія". Так прозвали жінку, яка плює у людей, якщо їй не дати грошей.

Курйозне відео було опубліковано в одному з одеських пабліків у соцмережі. Автор ролика зняв, як жінка намагалася випросити гроші у водія припаркованого авто. Після ймовірної відмови водія дати їй ту чи іншу суму жінка розгорнулася і плюнула в його бік. За такі витівки в мережі їй дали прізвисько "гримуча змія".

"Новий різновид кобри-плівки", - йдеться у підписі на відео.

Таким чином, водіїв закликають запам’ятати по відео ту саму "змію", щоб не потрапити в неприємну ситуацію на одному з парковок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові вдень у дворі багатоквартирного будинку були помічені нетипові тварини. А саме стадо овець, яке гуляло клумбами та їло траву. Курйозне відео було опубліковано у соціальних мережах. На ньому видно, що тварини досить полохливі, адже коли побачили оператора, який знімав відео, одразу втекли. До цієї череди входить щонайменше десяток овець різних мастей: є й білі, біло-чорні та чорні.