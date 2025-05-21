Відчути магію VR та заробити: для студентів з'явилася сезонна робота в Одесі
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Оплата праці здійснюється на добовій основі
Сезонна робота — ідеальний варіант для студентів, які хочуть поєднати корисне з приємним. До прикладу, в Одесі компанія Dtech шукає продавця для VR-атракціону з гнучким графіком, гарною оплатою та можливістю кар’єрного зростання.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи.
Розташоване місце роботи в Одесі, по вулиці Успенській, 1.
Що пропонує Dtech
На цій посаді студент отримає такі можливості:
- сезонну роботу просто неба: до 31 жовтня в парку Шевченка (Лунопарк), Одеса;
- зручний графік: 2/2, з 10:30 до 22:00;
- щоденну оплату від 300 грн/день, орієнтовно 12 000 грн/міс + премії;
- роботу в атмосфері технологій, емоцій і живого спілкування;
- підтримку команди, навчання та реальний шанс карʼєрного зростання;
- досвід взаємодії з технікою та відвідувачами різного віку.
Що треба робити
- зустрічати клієнтів, презентувати VR-атракціон, супроводжувати процес перегляду;
- допомагати дітям і дорослим зануритися у віртуальний світ;
- слідкувати за справністю обладнання та порядком на локації;
- бути активним, уважним та створювати комфортну атмосферу.
Від кандидата очікують комунікабельність, відповідальність і бажання вчитися. Робота ідеально підійде студентам, які хочуть провести літо цікаво й корисно.
"І якщо ти думаєш, що це просто тимчасова робота — знай: наші адміністратори та наставники теж починали продавцями. У Dtech є реальне карʼєрне зростання — все в твоїх руках", — додали в оголошенні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині шукають різнороба у відпочинковий комплекс, головне завдання — догляд за територією. Розглядають кандидатів з інших міст та переселенців, житло надається. Така позиція може тако підійти для студентів.