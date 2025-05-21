Відчути магію VR та заробити: для студентів з'явилася сезонна робота в Одесі

Оплата праці здійснюється на добовій основі

Сезонна робота — ідеальний варіант для студентів, які хочуть поєднати корисне з приємним. До прикладу, в Одесі компанія Dtech шукає продавця для VR-атракціону з гнучким графіком, гарною оплатою та можливістю кар’єрного зростання.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи.

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Розташоване місце роботи в Одесі, по вулиці Успенській, 1.

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Що пропонує Dtech

На цій посаді студент отримає такі можливості:

сезонну роботу просто неба: до 31 жовтня в парку Шевченка (Лунопарк), Одеса;

зручний графік: 2/2, з 10:30 до 22:00;

щоденну оплату від 300 грн/день , орієнтовно 12 000 грн/міс + премії ;

, орієнтовно ; роботу в атмосфері технологій, емоцій і живого спілкування;

підтримку команди, навчання та реальний шанс карʼєрного зростання;

досвід взаємодії з технікою та відвідувачами різного віку.

Що треба робити

зустрічати клієнтів, презентувати VR-атракціон, супроводжувати процес перегляду;

допомагати дітям і дорослим зануритися у віртуальний світ;

слідкувати за справністю обладнання та порядком на локації;

бути активним, уважним та створювати комфортну атмосферу.

Від кандидата очікують комунікабельність, відповідальність і бажання вчитися. Робота ідеально підійде студентам, які хочуть провести літо цікаво й корисно.

"І якщо ти думаєш, що це просто тимчасова робота — знай: наші адміністратори та наставники теж починали продавцями. У Dtech є реальне карʼєрне зростання — все в твоїх руках", — додали в оголошенні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині шукають різнороба у відпочинковий комплекс, головне завдання — догляд за територією. Розглядають кандидатів з інших міст та переселенців, житло надається. Така позиція може тако підійти для студентів.