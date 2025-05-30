Ванна серед кухні і туалет без дверей: в Одесі пропонують квартиру з цікавим плануванням

Житло у самому серці міста

Купити квартиру у центрі Одесі можна з цікавим плнуванням. Але житло потребує капітального ремонту.

Відповідне відео показали в одному з телеграм-каналів Одеси. Автор відео показав як виглядає квартира.

Коридор дуже великий у помешканні. Кухня сімісна з ванною, тобто готуєш їжу та приймаєш ванну.

"У нас тут кухня, тут можна готувати екстравагантні страви, тут можна лежати, приймати ванну, застелити її пелюстками троянд, поставити пляшечку вина, ну або кілька банок Львівського, і спостерігати, як готує ваша кохана жінка вам вечерю", — прокоментував автор відео стан кухні.

Також на відео показали одну з кімнат. У ній також немає ремонту. Меблі та стан у жахливому вигляді.

"Маю ось таку ось кімнату з плазмою (старий телевізор часів СРСР), подарунок такий, також сервант красивий", — іронічно жартує автор.

Друга кімната повністю пуста. Автор відео каже, що можна знести стіни та зробити смарт помешкання.

Також він показав третю кімнату. У ній розташований і туалет без дверей.

Бонусом до цієї квартири, як зазначив автор відео — пральна машинка, але не електрична а механічна.

Варто зазначити, що квартири, що потребують капітального ремонту, продаються за привабливими цінами з розрахунком на швидкий продаж. Такий варіант може стати ідеальним рішенням для покупців, які готові вкласти час та кошти у створення житла своєї мрії. Будь-який ремонт можна кардинально переробити під власні потреби та смаки, а значна економія на початковій вартості дозволить інвестувати збережені кошти саме в оновлення. Особливо привабливою є можливість придбати такі об'єкти в самому центрі Одеси.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зросли ціни на житло на вторинному ринку. За пів року вартість однокімнатних квартир піднялася на 8%.