"Жити тут?!": орендар залишив після себе гори сміття в одеській квартирі (відео)

Власники житла в Одесі не змогли стримати емоцій

Немає де навіть стояти — в Одесі квартирант залишив помешкання "злегка неприбраним". Підлога, меблі та навіть ванна кімната зайняті сміттям — упаковки від їжі з її залишками, спеції з доставок, порожні пляшки та сила силена пакетів. Власники житла не змогли стримати емоцій, коли це побачили.

Відео виклали в мережі. На відео обговорюють, чи насправді в такому безладі можна було жити. Обережно — використовують ненормативну лексику. Стримати емоції справді важко — майже кожен сантиметр поверхні вкритий брудом, а раковину явно не мили кілька тижнів. Сміття навіть на системному блоці комп'ютера, а ще один екран лежить просто посеред кімнати.

Адреса, де сталась така ситуація — Боровського, 37. Це будинок з квартирами-студіями у Хаджибейському районі Одеси. Винайняти таке житло коштує близько 500-600 гривень за добу, придбати — від 600 тисяч грн до мільйона. Наразі ж власникам доведеться або самотужки приводити квартиру до ладу, або ж викликати професіоналів. За одеськими цінами клінінг з миттям вікон та хімчисткою м'яких меблів може стати до 10 тисяч гривень або і дорожче, в разі прихованих забруднень.

В мережі порівняли стан кімнати зі студентським гуртожитком чи кімнатою геймера. Щоправда, лишається відкрити питання — скільки часу знадобилось квартиранту, щоб довести житло до такого стану.

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