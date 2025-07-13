Краєвид на мільйон, а ціна - копійчана: де під Одесою можна дешево відпочити
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Краєвиди у цій місцевості перекриють всі "мінуси" з цим житлом
В Одеській області з'явилася цікава пропозиція для любителів відпочинку біля моря. У селі Санжійка здають приватний будинок.
Відповідне оголошення зʼявилось на сайті OLX. Помешкання пропонують зняти всього за 400 гривень на добу.
Що пропонується за таку ціну
Будинок має три кімнати і може вмістити понад 6 осіб. Загальна площа становить 100 квадратних метрів. У помешканні є:
- Власна ванна кімната з сучасним ремонтом.
- Спальні кімнати з різним оздобленням.
- Кухня з необхідною побутовою технікою.
- Wi-Fi та швидкісний інтернет.
Звісно, інтер'єр не можна назвати дизайнерським. Оздоблення досить просте — кахель у ванній, скромні шпалери в спальнях. Але для короткотермінового відпочинку біля моря це цілком прийнятний варіант. Головне — чисто, затишно і всі зручності є.
Умови оренди
Мінімальне бронювання — на 3 ночі. Можливий торг залежно від кількості людей і тривалості проживання. За додаткові 500 гривень можна оформити повне бронювання з заставою.
Що відомо про Санжійку
Санжійка розташована всього за 30 кілометрів від Одеси і є одним з найкрасивіших місць на узбережжі Чорного моря. Пляж відомий своїм спокійним і мальовничим розташуванням.
Це ідеальне місце для:
- Красивих фотосесій на тлі моря.
- Зустрічі неймовірних світанків.
- Романтичних заходів сонця.
- Спокійного відпочинку подалі від міської метушні.
Село розташоване по дорозі з Одеси в Затоку між Чорноморським та Грибівкою, тому дістатися сюди досить легко. При цьому відпочинок у Санжійці не такий популярний, як в інших курортних містечках, що означає менше туристів і більше спокою.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі за копійки здають будиночок біля моря з незвичайним плануванням.