Краєвид на мільйон, а ціна - копійчана: де під Одесою можна дешево відпочити

Краєвиди у цій місцевості перекриють всі "мінуси" з цим житлом

В Одеській області з'явилася цікава пропозиція для любителів відпочинку біля моря. У селі Санжійка здають приватний будинок.

Відповідне оголошення зʼявилось на сайті OLX. Помешкання пропонують зняти всього за 400 гривень на добу.

Що пропонується за таку ціну

Будинок має три кімнати і може вмістити понад 6 осіб. Загальна площа становить 100 квадратних метрів. У помешканні є:

Власна ванна кімната з сучасним ремонтом.

Спальні кімнати з різним оздобленням.

Кухня з необхідною побутовою технікою.

Wi-Fi та швидкісний інтернет.

Звісно, інтер'єр не можна назвати дизайнерським. Оздоблення досить просте — кахель у ванній, скромні шпалери в спальнях. Але для короткотермінового відпочинку біля моря це цілком прийнятний варіант. Головне — чисто, затишно і всі зручності є.

Умови оренди

Мінімальне бронювання — на 3 ночі. Можливий торг залежно від кількості людей і тривалості проживання. За додаткові 500 гривень можна оформити повне бронювання з заставою.

Що відомо про Санжійку

Санжійка розташована всього за 30 кілометрів від Одеси і є одним з найкрасивіших місць на узбережжі Чорного моря. Пляж відомий своїм спокійним і мальовничим розташуванням.

Санжійка в Одеській області

Це ідеальне місце для:

Красивих фотосесій на тлі моря.

Зустрічі неймовірних світанків.

Романтичних заходів сонця.

Спокійного відпочинку подалі від міської метушні.

Чорне море у Санжійці

Село розташоване по дорозі з Одеси в Затоку між Чорноморським та Грибівкою, тому дістатися сюди досить легко. При цьому відпочинок у Санжійці не такий популярний, як в інших курортних містечках, що означає менше туристів і більше спокою.

Санжійка

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі за копійки здають будиночок біля моря з незвичайним плануванням.