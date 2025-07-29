З килимами на стінах, але за копійки. Де зняти дешеве житло біля моря в Одесі

Будинок розташований за пару хвилин від моря

В Одесі є чимало житла біля моря за доступними цінами, які відповідають і якості. До прикладу, можна зняти кімнату за 250 грн, але є кілька нюансів.

Відповідне оголошення розмістили на порталі з пошуку житла. Зазначається, що у липні ціна з людини становить 250 грн, а у серпні — 300 грн.

В оголошенні сказано, що в оренду здаються кімнати на другому поверсі. Вони розраховані на 3 або 4 людини, що досить добре видно на фото. До слова, на знімках показано, що ліжка в кімнатах окремі і розташовані одне за одним, трохи нагадує казарму. Є тумбочки та стільці, а також мінімум меблів. У приміщеннях досить чисто, хоч ремонт давній, як і постільна білизна.

Будинок на карті

Кімната на 3 людини

Кімната на 4 людини

Кухня

Власник каже, що кухня у кожної кімнати своя, а от душ та туалет спільні на першому поверсі. Є гаряча вода, постільна білизна та мінімальний запас посуду. Також є парковка та невеликий дитячий майданчик. Будинок розташований за 7-20 хвилин від моря, поряд є кафе, бари, ресторани тощо. Телефонувати щодо уточнення деталей слід з 12:00 до 23:00.

Ще одна кухня

Туалет

Душ

Орендувати житло можна з дітьми, але про домашніх тварин нічого не вказано. Будинок розташований в Київському районі Одеси, поряд є Гальковий пляж, Зелена скеля, Великий фонтан.

Раніше "Телеграф" розповідав, де неподалік Одеси можна зняти недороге житло.