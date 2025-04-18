"Перевірки Нацбанку стали інструментом тиску на неугодних", — Кушнірук

Усі рішення про накладення санкцій після оскарження їх у судовому порядку скасовуються, підкреслив експерт

Дії регулятора проти Міжнародного інвестиційного банку ведуть до знищення фінансової установи, причому в поведінці окремих чиновників, які здійснюють тиск, наявні ознаки корупції.

Про це заявив економіст, ексголова правління банку "Юнекс" Борис Кушнірук у своєму блозі на Цензор.Нет.

Експерт поставив під сумнів звинувачення на адресу банку МІБ Петра Порошенка та зазначив, що ця ситуація стала своєрідною точкою кристалізації політики перевірок регулятора, після якої представники інших фінансових установ почали публічно озвучувати випадки незаконного тиску з боку НБУ, зокрема, Департаменту фінансового моніторингу.

"За численними повідомленнями учасників ринку, Департамент під керівництвом Анни Липської активно застосовує безвиїзні та виїзні перевірки, що зазвичай завершуються накладенням необґрунтованих та непропорційних санкцій. Часто це веде до втрати ліцензії, що фактично знищує фінансову установу. При цьому все більше доказів вказують на те, що такі дії вчиняються в інтересах окремих банків-конкурентів, які за допомогою адміністративного ресурсу намагаються зайняти монопольне становище на ринку", — пише економіст.

За його словами, підтвердженням цих фактів є те, що всі рішення про накладення санкцій після оскарження їх у судовому порядку скасовуються. Він також нагадав, що директорка Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська була призначена на цю посаду без належного досвіду безпосередньо у сфері банківських послуг, і її управлінські рішення неодноразово викликали запитання щодо професійної компетентності. Щодо Ірини Дрозд, яка очолювала управління виїзного нагляду в тому ж департаменті, її нещодавно звільнили – як стверджує експерт, у зв’язку з підозрами у корупції. Відомо, що Дрозд придбала елітну нерухомість у Варшаві, але не внесла її до декларації. Натомість у її декларації зазначені рахунки у польському банку PEKAO на загальну суму понад $30 тис., ще $40 тис. – у її чоловіка. Що, на думку Кушнірука, викликає підозри на тлі обмежень на валютні операції, які Нацбанк ввів для громадян України.

Посилаючись на власні джерела, економіст стверджує, що протягом останніх двох років Липська і Дрозд провели майже по чотири місяці за кордоном, набито у відрядженнях. За його словами, у професійних колах висловлюють припущення, що ці поїздки могли бути використані для вивозу готівкових коштів та подальшої їхньої легалізації в інших юрисдикціях. На думку Кушнірука, ці факти мають стати предметом розслідування детективів НАБУ.

Експерт також звернувся до голови НБУ Андрія Пишного із закликом перестати чинити тиск на бізнесменів, неугодних владі.

"Може, команді пана Пишного варто не виконувати замовлення Банкової у пошуку хоч якихось приводів для тиску на Петра Порошенка, а подумати про те, що діяльність НБУ згодом сама стане об’єктом дуже серйозного антикорупційного розслідування? Особливо у частині політики процентних ставок по депозитних сертифікатах і непрозорої курсової політики, як дуже серйозних джерел корупції та зловживань, які завдали збитків державі, що вже вимірюються сотнями мільярдів гривень", — резюмував Борис Кушнірук.