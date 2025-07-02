У Польщі затримали спільницю голови наглядової ради iBox Bank підсанкційної Альони Шевцової

Правоохоронні органи Польщі у рамках міжнародного співробітництва з Україною затримали підозрювану у співучасті у масштабних фінансових махінаціях iBox Bank Ірину Циганок. Як директор одного із департаментів банку Циганок була оголошена в міжнародний розшук у справі Бюро економічної безпеки (БЕБ) про легалізацію коштів неліцензованих онлайн-казино на 5 млрд грн. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції підозрюваної, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування.

Розслідування щодо фінансових зловживань та порушень законодавства керівниками iBox Bank триває вже кілька років. За результатами досудового слідства детективи БЕБ встановили, що у 2021 році голова наглядової ради iBox Bank Альона Шевцова налагодила схему відмивання коштів нелегальних онлайн- казино. Ірина Циганок разом із ще однією підозрюваною з iBox Bank на ім’я Зоя Нестеровська попередньо вважаються співучасницями злочинної діяльності. Детальніше про розгляд цієї кримінальної справи читайте у публікації РБК-Україна .

В основі схеми Альони Шевцової – так званий "міскодинг". Людина проводить оплату через термінали iBox і вказує фіктивне призначення такого платежу, наприклад "за комунальні послуги" або "за інтернет". Але насправді відбувалось масове поповнення ігрових акаунтів нелегальних онлайн-казино. А самі казино успішно ухилялися від сплати податків.

Щоб відвести підозри, Шевцова створила ще 20 фіктивних юридичних осіб, на рахунки яких поступали незаконні кошти. За різними оцінками, голова наглядової ради iBox Bank могла отримувати чистий прибуток у сумі близько 2,5 млрд грн на рік. Загалом, за даними БЕБ, Альоні Шевцовій та її пособницям вдалося "відмити" приблизно 5 мільярдів гривень . Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження.

Незаконну діяльність фінансової установи помітив і державний регулятор. У 2023 році Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував iBox Bank. Як зазначено в заяві НБУ , рішення було прийнято "у зв’язку із систематичним порушенням Банком (iBox. – прим. ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Нацбанк неодноразово застерігав керівництво iBox Bank, накладав штрафи та зупиняв транзакції, але це вочевидь не призвело до припинення незаконної діяльності.

Наразі колишня голова наглядової ради iBox Bank Альона Шевцова знаходиться у міжнародному розшуку. Заходи з встановлення місцеперебування інших фігурантів справи тривають.