Замах на власника "Доміно" Антона Шухніна викрив нові спроби проникнення росіян в український бізнес

Спроба вбивства Антона Шухніна, власника торгової марки "Доміно", привернула увагу до проблеми проникнення російських злочинних груп в український бізнес під час війни, повідомляє УНІАН. В’ячеслав Беліменко, підозрюваний в організації замаху, ймовірно, керує міжнародною групою, що легалізує "брудні" російські гроші, обходячи санкції проти РФ.

"Під час розслідування в рамках відкритого кримінального провадження стало відомо про оборудки Беліменка в Києві та кримінальне походження його грошей. На даний час Антон Шухнін є потерпілим у двох кримінальних провадженнях, які розслідуються поліцією Печерського та Шевченківського районів Києва. В обох справах Беліменка називають ймовірним організатором групи міжнародних злочинців, які здійснюють свою діяльність в Україні, Росії, Обʼєднаних Арабських Еміратах і державах ЄС, де вони відмивають "брудні" гроші, зароблені в Росії, в обхід санкцій проти РФ", — пишуть "Українські новини".

Беліменко, уродженець України, після початку російської агресії у 2014 році втік до Москви, де отримав громадянство РФ і швидко розбагатів. ЗМІ припускають, що його статки пов’язані з підсанкційним російським бізнесом або співпрацею зі спецслужбами РФ.

"Загалом ім’я В’ячеслава Беліменка останнім часом доволі часто спливає на теренах Інтернету. Про нього писали не лише українські, а й європейські ЗМІ. Щоправда, переважно у зв’язку з підозрами про відмивання ним брудних коштів та різного роду афери. Так, австрійське видання MeinBezirk згадує про Беліменка у статті-розслідуванні про російські угруповання, які відмивають кошти, отримані від наркоторгівлі та фінансового шахрайства, скуповуючи елітну нерухомість на престижних курортах", — йдеться у матеріалі.

Правоохоронці зацікавилися Беліменком після замаху на Антона Шухніна, який виявив його незаконні оборудки та звернувся до поліції. Шухнін, втративши бізнес у Донецьку після російського вторгнення, зміг відновити його в Києві і зараз багато допомагає українським захисникам.

ЗМІ зазначають, що Беліменко разом зі спільниками намагався скуповувати українські активи через фіктивні компанії та підставних осіб. І припускають, що подібних груп в Україні може бути набагато більше. Військові стурбовані такою ситуацією.

"Виходить, поки наші хлопці на передовій тримають лінію, в тилу її вже прорвали. Такі от беліменки й ті, хто закриває очі на їхні оборудки і дозволяє скуповувати по шматках Україну", – прокоментував військовослужбовець Кирило Сазонов.

"Українські новини" підкреслюють, що тепер правоохоронці мають зупинити ці схеми зі скуповування активів та інші злочини таких угруповань в Україні. Бо якщо вони почуватимуться тут безкарно, страждатиме інший український бізнес.