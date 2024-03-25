На Лепса та Шамана рука не піднялась: чому теракт у "Крокусі" відбувся на концерті "Пікніка", у росЗМІ нова теорія
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Відомо вже про 144 загиблих
Терористи, які розстріляли людей у російському концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, могли вибрати своєю метою шоу не гурт "Пікнік". Повідомляють, що вони з початку місяця щонайменше 5 разів відвідували концерти у "Крокусі".
Про це пишуть росЗМІ, спираючись на інформацію від джерела. Двоє з чотирьох терористів були помічені на концертах Григорія Лепса та SHAMANа.
Згідно з однією з версій слідства, теракт був запланований не на 22 березня, він цілком міг відбутися 8 або 10-11 березня. У ці дні були заплановані концерти Лепса та SHAMANа відповідно.
Влаштувати стрілянину раніше таджикам завадила, за даними джерела, "посилена охорона залу". Але вони не гаяли часу, адже більш плідно готувалися до "розігріву" у "Пікніка".
Також, джерело повідомляє, що один з терористів, за день до концерту Лепса, намагався у працівників ТЦ дізнатися, що і де знаходиться у будівлі. Тому слідство вважає операцію ретельно спланованою.
Зауважимо, наразі кількість загиблих внаслідок теракту у "Крокусі" становить 144 особи. 97 поранених знаходять у лікарні.
За даними росЗМІ, попри теракт на концерті гурту "Пікнік", він не скасував свої наступні виступи. Так, 27 березня (всього через 5 днів після стрілянини) планується концерт у Санкт-Петербурзі.
Раніше "Телеграф" писав, що московський суд заарештував обвинувачених у теракті у "Крокусі".