Є на автоматі та не з космічними пробігами: які авто можна купити до 3 тисяч доларів в Україні

На авторинку є непогані варіанти

Мрія про власний автомобіль часто розбивається через високі ціни на авторинку. Однак і серед бюджетних варіантів можна знайти достойні пропозиції, навіть з автоматичною коробкою передач.

Існує кілька моделей авто з автоматом, які можна придбати до 3000 доларів США. "Телеграф" зібрав найцікавіші пропозиції, на які варто звернути увагу, якщо ви шукаєте перше авто або бюджетний варіант для міста і не тільки. Інформація взята з майданчику з продажу авто Auto.ria.

Chery QQ 2011 — 2000$ (82 920 грн)

Китайський міський хетчбек Chery QQ 2011 року випуску з автоматичною коробкою передач можна придбати всього за 2000 доларів. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,08 літра та має пробіг 125 тисяч кілометрів.

Витрата пального в міському циклі становить приблизно 6,5 літрів на 100 км, а в змішаному режимі — лише 5,2 літра. За словами продавця, авто в хорошому технічному стані, всі системи працюють справно. П'ятидверний хетчбек на 5 місць чудово підійде як перший автомобіль, особливо для початківців.

Mitsubishi Colt 2005 — 2850$ (118 161 грн)

Японський хетчбек Mitsubishi Colt 2005 року випуску можна знайти за 2850 доларів. Автомобіль має роботизовану коробку передач та бензиновий двигун об'ємом 1,3 літра.

Заявлений пробіг становить 140 тисяч кілометрів. Витрата пального у міському циклі — 8 літрів на 100 км, на трасі — 6 літрів, а в змішаному режимі — 7 літрів.

Продавець зазначає, що автомобіль має рідний пробіг, своєчасно проводилася заміна масла та фільтрів. Є певні недоліки: потребує заміни екран бортового комп'ютера та є тріщина на лобовому склі.

Geely MR 2010 — 2700$ (111 942 грн)

Седан Geely MR 2010 року випуску пропонують за 2700 доларів. На відміну від попередніх варіантів, цей автомобіль має механічну коробку передач, проте його варто розглянути через доступну ціну.

Авто обладнане бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра і має пробіг 166 тисяч кілометрів. Витрата пального в місті становить близько 5 літрів на 100 км.

Серед переваг власник відзначає гідропідсилювач керма, повнорозмірне запасне колесо та мультимедійну систему з підтримкою CarPlay. За словами продавця, автомобіль повністю готовий до експлуатації.

Раніше "Телеграф" також показував, які авто можна купити до тисячі доларів на українському авторинку. Це дешеві машини, які використовуються переважно для роботи.