Не проґавте: на авторинку України є хороші авто до 2 тисяч доларів (фото)

Ці авто на ходу і готові до щоденної їзди

На українському авторинку можна знайти цікаві пропозиції автомобілів за дуже доступними цінами. Багато з них мають прийнятний технічний стан та можуть стати надійним засобом пересування для тих, хто шукає економний варіант.

Зараз на ринку представлено кілька моделей, які можна придбати за ціною до 2 тисяч доларів. "Телеграф" з’ясовував, які саме автомобілі доступні покупцям та в якому вони стані.

Chevrolet Aveo — 1350 доларів

Серед вигідних пропозицій на ринку виділяється седан Chevrolet Aveo 2006 року випуску. Авто було пригнане з Німеччини, пробіг власник не вказує. Силова установка представлена двигуном об'ємом 1,5 літра, який працює на двох видах палива — газ та бензин.

За словами власника, машина має незначні сліди експлуатації у вигляді дрібних подряпин та сколів. Технічний стан продавець оцінює як повністю справний, транспортний засіб на повному ходу.

Chery Amulet — 800 доларів

За 800 доларів можна придбати Chery Amulet 2007 року випуску в кузові хетчбек. Автомобіль має пробіг 275 тисяч кілометрів та працює на бензиновому двигуні об'ємом 1 літр.

Хоча кузов потребує ремонту, машина технічно справна та на ходу.

Chevrolet Aveo T200 — 1800 доларів

Третя пропозиція — Chevrolet Aveo T200 2005 року випуску за 1800 доларів. Седан має пробіг 229 тисяч кілометрів та обладнаний двигуном об'ємом 1,5 літра, що працює на газу та бензині.

Газова установка офіційно вписана в документи. Авто продається з переоформленням та має дійсну страховку ще на пів року. За словами власника, комплектація включає кондиціонер, електросклопідйомники, підігрів дзеркал, бортовий комп'ютер, підсилювач керма та камеру заднього виду.

Раніше "Телеграф" також писав, які авто можна купити до 3 тисяч доларів в Україні. Є навіть машини на автоматі і не з космічними пробігами.