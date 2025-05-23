Надійний "автомат" з кондиціонером: ці машини можна взяти до $5000 і не пошкодувати

Ці варіанти вартують уваги

Шукаєте надійне авто на автоматі, але не готові витрачати на нього всі заощадження? Навіть з обмеженим бюджетом до 5000 доларів можна знайти гідний варіант з кондиціонером, який забезпечить комфорт у дорозі.

"Телеграф" проаналізував авторинок та знайшов кілька цікавих пропозицій з вторинного ринку, які можуть стати вашим ідеальним вибором.

Mitsubishi Outlander 2006 (207 300 грн / 5 000 $)

Цей повнопривідний японський кросовер на ходу. Пробіг становить 194 тисячі кілометрів. Автомобіль оснащений двигуном 2.4 літра, який працює на газі та бензині, а також має кондиціонер та підігрів сидінь. Продавець зазначає, що у комплекті є два комплекти гуми, зимова майже нова, проїхала лише 400 кілометрів.

Opel Corsa 2007 (203 154 грн / 4 900 $)

Цей хетчбек 2007 року привезений з Німеччини, його пробіг складає 87 тисяч кілометрів. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1.2 літра та автоматичною коробкою передач. Власник повідомляє, що під час обслуговування було проведено капітальний ремонт головки блоку циліндрів, замінено всі необхідні прокладки та рідини. Додатково до авто додається зимова та літня гума на штампованих дисках.

Ford Fiesta 2008 (186 570 грн / 4 500 $)

Червоний Ford Fiesta 2008 року має пробіг 136 тисяч кілометрів. Під капотом бензиновий двигун 1.39 літра та роботизована коробка передач. Власник зазначає, що машина повністю в робочому стані, всі заміни робилися вчасно, включно з маслом, гальмівними колодками та рідинами. В авто є кондиціонер, підігрів переднього та заднього скла.

Раніше "Телеграф" писав, які найдешевші пропозиції є на авторинку України. Ринок вживаних автомобілів пропонує кілька варіантів транспорту в ціновому діапазоні до 2000 доларів.