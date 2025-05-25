Авто з повним приводом за 4 тисячі доларів - це реально: топ найдешевших

Для виконання складних задач і не тільки

Власники автомобілів часто шукають машини з повним приводом, але не готові витрачати великі суми. Іноді потрібна просто робоча машина, яка впорається з поставленими завданнями.

На українському авторинку є кілька цікавих варіантів за доступною ціною. "Телеграф" проаналізував їх і визначив, на нашу думку, ті, які найбільше вартують уваги.

SsangYong Kyron 2012 (165 800 грн / 4 000 доларів)

Продавець розповідає, що документи на машину в повному порядку, можливе будь-яке оформлення. Технічно автомобіль справний, повний привід працює без проблем. Встановлено новий акумулятор, кондиціонер заправлений. На машині стоїть грязьова гума.

Chevrolet Niva 2011 (161 655 грн / 3 900 доларів)

Власник продає особистий автомобіль, за його словами, із салоном в ідеальному стані. Машина тонована дорогою плівкою LLumar, включно з лобовим склом. Двигун, коробка передач та ходова частина в ідеальному стані, встановлено газобалонне обладнання четвертого покоління. У фарах та протитуманках стоять якісні LED лампи.

Chevrolet Niva 2012 (157 510 грн / 3 800 доларів)

Продавець стверджує, що автомобіль не потребує додаткових вкладень. Машина має стандартне обладнання для свого класу — передні електросклопідйомники, гідропідсилювач керма та повнорозмірне запасне колесо. Пробіг становить 100 тисяч кілометрів, що для моделі 2012 року вважається помірним показником.

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