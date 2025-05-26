Автомат, кондиціонер і відкритий верх: які кабріолети можна купити до 5000 доларів в Україні

Ніхто не здогадається, що вони такі дешеві

Наближається літо, і багато водіїв мріють про автомобіль з відкритим верхом, але не готові витрачати велику суму. Український ринок пропонує кілька цікавих варіантів кабріолетів до 5000 доларів.

"Телеграф" проаналізував найпопулярніші пропозиції та відібрав найкращі варіанти для літніх поїздок. Усі представлені автомобілі мають кондиціонер та автоматичну коробку передач.

Opel Tigra 2006 (186 570 грн — 4500 доларів)

Цей німецький кабріолет з двигуном 1.4 літра та автоматичною коробкою Easytronic пройшов 194 тисячі кілометрів. Власник розповідає, що технічно авто в хорошому стані, автомат працює без нарікань. Електричний дах функціонує належним чином, автомобіль обладнаний ксеноновими фарами, гідропідcилювачем керма та кондиціонером.

Nissan Micra 2006 (184 497 грн — 4450 доларів)

Японський кабріолет з двигуном 1.6 літра та пробігом 175 тисяч кілометрів привезений з Німеччини. Власник характeризує автомобіль як доглянутий з охайним салоном та гарною гумою. На машині встановлені титанові диски та новий акумулятор, усі системи працюють справно. Авто обладнане клімат-контролем, електросклопідйомниками та повним пакетом подушок безпеки.

Renault Megane 2003 (194 862 грн — 4700 доларів)

Французький кабріолет з двигуном 2.0 літра має пробіг 250 тисяч кілометрів та обладнаний ГБО. Власник особисто пригнав машину сім років тому та повністю відновив ходову частину. Двигун не споживає масло, встановлені нові котушки, радіатори та іридієві свічі. Автомобіль має шкіряний салон, підігрів сидінь та клімат-контроль. Продавець гарантує справність електричного даху.

Нагадаємо, мережу дивує незвичайний автомобіль "бананова шкірка" з Тайваню. Ця машина створювалася спеціально для виставок.