Найнижчий у світі? Мережу дивує незвичайний автомобіль "бананова шкірка" з Тайваню (відео)

Ця машина створювалася спеціально для виставок

В мережі в останні кілька днів активно обговорюють незвичайний автомобіль із найнижчою посадкою, який створили на Тайвані. Що цікаво, водій усередині цієї машини веде її не сидячи, а лежачи, дивлячись у камери.

"Телеграф" зібрав фото, відео та інформацію про це авто у мережі. Як виявилося, воно зроблено на основі Honda Civic K6, але його вже встигли прозвати "банановою шкіркою" через незвичайний вигляд.

На кадрах видно, що сама собою машина ніби складається тільки з верхньої частини корпусу.

Як виявилося, цей автомобіль був створений спеціально для виставок. У мережі пишуть, що вони нібито є найнижчим у світі.

Варто додати, що кілька років тому в Італії спорудили такий низький автомобіль. Його висота – менше пів метра, кліренс складає всього 30 мм. Цю машину збудували на базі старого Fiat Panda 1977 року випуску. Автомобіль також називати найнижчим у світі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо натерти машину ковбасою. Такий "лайфхак" гуляє інтернетом, нібито полірування ковбасою може надати авто блиску, але насправді результат зовсім інший.