Грошей обмаль, а машина потрібна? Топ-3 авто "за копійки", які ще довго прослужать українцям

Забудьте про маршрутки

Війна та економічні труднощі серйозно вдарили по гаманцях українців, проте для багатьох особистий транспорт залишається не розкішшю, а необхідністю. Коли потрібно дістатися на роботу, відвезти дітей до школи чи просто не залежати від громадського транспорту, навіть скромний бюджет не стане на заваді покупці авто.

"Телеграф" проаналізував авторинок і знайшов кілька варіантів автомобілів до 2000 доларів. Усі вони прослужать ще довго і не відбиратимуть половини зарплати на ремонт.

Volkswagen Pointer 2006 (82 940 грн / 2000 доларів)

Німецький хетчбек з 1,8-літровим двигуном потужністю 100 к.с. та механічною коробкою передач на ходу, двигун працює нормально, по ходовій питань немає. За словами власника, за 4 роки користування машина його не підводила і кожного дня експлуатується. Серед переваг відзначає новий акумулятор, замінену помпу, обслужений генератор та два комплекти гуми.

З мінусів власник називає стан порогів та фарби, а також неробоче ручне гальмо. Пробіг становить 288 тисяч кілометрів, машина має кондиціонер та центральний замок.

Chery QQ 2007 (82 940 грн / 2000 доларів)

Китайський малолітражний хетчбек з 1,1-літровим двигуном на 68 к.с. має дуже економну витрату пального — всього 5,2 літра на 100 км у змішаному циклі. Власниця каже, що машинка відслужила їй вірою і правдою. Є несправності по ходовій, була три роки назад переварена та перефарбована. Продавець відзначає, що це дуже хороша машинка для навчання їздити, пробіг складає 134 тисячі кілометрів.

Chery Jaggi 2008 (78 793 грн / 1900 доларів)

Ще один представник китайського автопрому з 1,3-літровим мотором на 82 к.с. та відносно невеликим пробігом у 78 тисяч кілометрів. Власник стверджує, що авто в доброму стані, двигун та коробка передач працюють добре. Нещодавно була зроблена ходова, є незначні нюанси по кузову. Автомобіль обладнаний кондиціонером, електросклопідйомниками, бортовим комп'ютером та камерою заднього виду.

Раніше "Телеграф" писав, що за ціну до 5000 доларів можна купити кабріолет, на автоматичній коробці передач та з кондиціонером.