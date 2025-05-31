Ідеальний варіант для економних: які авто з майже вічними двигунами є на авторинку України

"Телеграф" зібрав найкращі варіанти авто з безвідмовними двигунами

В автоіндустрії існують машини, які відомі своїми надзвичайно надійними двигунами — вони можуть проїхати 300-500 тисяч кілометрів без серйозних несправностей. Великі пробіги таким моторам зовсім не страшні.

Серед найвідоміших брендів з такими агрегатами — французький Renault з двигунами K4M та F4R, які встановлювали на популярні моделі Logan, Duster та Nissan Almera. За даними AUTO.RIA, на українському ринку можна знайти такі машини за 4-7 тисяч доларів. "Телеграф" проаналізував авторинок і видалив кілька непоганих варіантів для купівлі.

Двигуни Renault: чому їх називають "мільйонниками"

Найнадійнішими агрегатами концerну Renault експерти вважають мотори K4M об'ємом 1,6 літра (102-105 к.с.) та 2,0-літровий F4R (135-143 к.с.). Головні переваги цих двигунів — чавунні блоки циліндрів, низький рівень форсування та гідрокомпенсатори в приводі клапанів. При правильному обслуговуванні та своєчасній заміні ременя ГРМ такі мотори працюють до півмільйона кілометрів.

Двигун K4M встановлювали на Renault Logan, Sandero, Duster, Largus та Nissan Almera. Агрегат F4R можна знайти на Renault Duster та Kaptur, а також Nissan Terrano.

Renault Logan 2014 (234 193 грн / 5 650 $)

Седан 2014 року з двигуном 1,2 літра та пробігом 143 тисячі кілометрів продається в Тернополі. Власник повідомляє, що машина працює на газу та бензині, має справний кондиціонер та проходила повне обслуговування. Авто зберігалося в гаражі та не потребує вкладень. За словами продавця, пробіг рідний, а технічний стан повністю справний.

Nissan Terrano 2001 (281 860 грн / 6 800 $)

Позашляховик з дизельним двигуном 2,7 літра та пробігом 300 тисяч кілометрів продається в Одесі. Власник каже, що авто в повністю робочому стані, кузов та рама цілі. Нещодавно замінили гальмівну систему — диски, барабани, колодки та головний гальмівний циліндр. Також встановили нове зчеплення. Машина готова до перевірки на СТО.

Nissan Almera 2003 (178 235 грн / 4 300 $)

Седан з двигуном 1,5 літра на газу та бензині з пробігом 255 тисяч кілометрів пропонують в Одеській області. Нинішній власник користується авто півтора року та стверджує, що воно не потребує вкладень. Мотор працює без зауважень, масло міняють кожні 8 тисяч кілометрів. Клімат-контроль та кондиціонер справні, встановлена камера заднього виду та знімний фаркоп.

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