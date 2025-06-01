Авто за ціною IPhone – реально. Які недорогі машини можна купити в Україні (фото)

Які авто за 2 тисячі доларів можна купити в Україні просто зараз

Українські водії можуть знайти придатні для роботи, щоденної їзди чи задач у полі чи на городі автомобілі дуже дешево — за суму від 1900 до 2000 доларів. Попри свою низьку ціну, такі авто можуть виявитись справжніми роботягами.

"Телеграф" проаналізував авторинок і дізнався, чи можна в Україні купити авто дешевше за декілька тисяч доларів. Ось кілька непоганих варіантів.

Renault Logan 2010 (82 900 грн / 2 000 $)

Французький седан 2010 року випуску з газобензиновим двигуном 1.4 літра продається за 2000 доларів. Автомобіль має пробіг 250 тисяч кілометрів і білий колір кузова.

Chery Amulet 2008 (78 755 грн / 1 900 $)

Китайський седан з бензиновим мотором 1.6 літра коштує 1900 доларів і продається на Хмельниччині. Автомобіль проїхав 106 тисяч кілометрів і має синій металік колір. Власник зазначає, що машина у доброму стані, а щодо ціни ще можна поторгуватись. У комплектації присутні кондиціонер, електросклопідйомники та підігрів передніх сидінь. Авто не потребує зварювальних робіт чи фарбування.

Chery Beat 2012 (82 859 грн / 1 999 $)

Компактний кросовер китайського виробництва з двигуном 1.3 літра продається майже за 2000 доларів. Машина білого кольору має пробіг 130 тисяч кілометрів. Автомобіль оснащений кондиціонером, електросклопідйомниками та системою ABС.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які авто з майже вічними двигунами є на авторинку України. Вони можуть проїхати 300-500 тисяч кілометрів без серйозних несправностей.