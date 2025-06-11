Надійніші за швейцарський годинник: топ-3 легендарні Toyota, які продають в Україні за смішні гроші

Забудьте про СТО

Машини з одним із найкращих двигунів в історії автомобілебудування сьогодні доступні українцям за кілька тисяч доларів. Мова йде про Toyota ZZ – мотор, який експерти називають еталоном надійності серед силових агрегатів початку 2000-х років.

"Телеграф" проаналізував авторинок і дізнався, чи можна в Україні купити дешеві авто з цим двигуном за кілька тисяч доларів. Двигуни сімейства Toyota ZZ встановлювалися на популярні моделі 2003-2010 років випуску й отримали репутацію "мільйонників" завдяки ресурсу понад 300-400 тисяч кілометрів і більше при правильному обслуговуванні.

Toyota Avensis 2003 – 3999$ (165 759 грн)

Toyota Avensis 2003

Продавець з Дніпра пропонує седан у хорошому стані з пробігом 267 тисяч кілометрів. Власник запевняє, що машина щодня на ходу й пройшла повне технічне обслуговування. Авто повністю знешумлене та оснащене ксеноновими фарами, клімат-контролем і навігаційною системою. У комплектації є круїз-контроль, підігрів сидінь та мультимедійна система з LCD-екраном.

Toyota Matrix 2004 – 4300$ (178 235 грн)

Toyota Matrix 2004

Хетчбек із Чернівців має пробіг 160 тисяч кілометрів і був пригнаний зі США. Власник описує авто як надійне зі спортивним характером та містким салоном для перевезення великих речей. Машина пройшла технічне обслуговування зі заміною всіх розхідників, встановлено новий акумулятор і щеплення. Є невеликі косметичні недоліки: тріщина на лобовому склі та незначна корозія кузова.

Scion tC 2004 – 4150$ (172 018 грн)

Scion tC 2004

Спортивне купе з Южноукраїнська пропонується з пробігом 252 тисячі кілометрів. Scion – це молодіжний бренд корпорації Toyota, створений спеціально для американського ринку. Автомобіль пригнано зі США й має автоматичну коробку передач та двигун об'ємом 2,4 літра з сімейства ZZ. У комплектації є люк, панорамний дах, круїз-контроль та оздоблення керма шкірою. Вказано, що авто було в ДТП, проте зовні цього не видно.

Чому двигуни Toyota ZZ вважаються надійними

Двигун Toyota ZZ

Силові агрегати сімейства ZZ стали легендарними завдяки консервативному підходу Toyota до інженерії. Японці використовували перевірені технології замість гонитви за потужністю, і саме це забезпечило винятковий ресурс моторів. Двигуни мають просту конструкцію без складних систем, якісні матеріали та точну збірку. Мотори невибагливі до якості палива й мастила, а кількість проблемних вузлів зведена до мінімуму.

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