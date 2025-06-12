Забудьте про космічні ціни: три надійні авто, які можна купити за копійки в Україні

Ваш гаманець скаже "дякую"

Якісне авто в хорошому стані в Україні можна знайти за кілька тисяч доларів. Звісно, це не будуть преміальні марки, але цілком надійні машини для щоденного користування.

"Телеграф" проаналізував авторинок і дізнався, чи можна в Україні купити якісні авто за кілька тисяч доларів. Виявилося, що варіантів достатньо для різних потреб покупців.

Opel Corsa 2011 – 3 750 $ (155 438 грн)

Хетчбек з пробігом 253 тисячі кілометрів продається в Ірпені. Машина має бензиновий двигун об'ємом 1,2 літра та ручну коробку передач. Власник запевняє, що авто в чудовому технічному та зовнішньому стані. Витрата палива по місту не перевищує 5 літрів, а по трасі може бути навіть 3,8 літра. У комплектації є круїз-контроль та керування медіасистемою з керма.

Geely GC5 2014 – 2 200 $ (91 190 грн)

Седан китайського виробництва з пробігом 113 тисяч кілометрів пропонують у Кам'янському. Авто має двигун 1,5 літра та працює на бензині. Продавець підкреслює, що машина була в одних руках з салону і ніколи не використовувалася як таксі. Кузов має незначні дефекти від корозії, але загальний стан салону відмінний.

Dacia Logan 2016 – 3 999 $ (165 759 грн)

Румунський седан з пробігом 212 тисяч кілометрів продається в Одесі. Машина працює як на газі, так і на бензині. Авто має двигун об'ємом 1,1 літра та ручну коробку передач. За словами власника, машина перебувала в одних руках, а в комплектації є кондиціонер, електропакет, ABS, подушки безпеки та електричні дзеркала з підігрівом.

Також раніше "Телеграф" писав, де в Україні можна купити авто за 4000 доларів. Дешеві "японці" з надійними двигунами є на ринку України