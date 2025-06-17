Від обстрілу у Києві постраждав незвичний поїзд: що у ньому особливого (фото)

Залізничники вже встигли ліквідувати пошкодження

Вночі 17 червня росіяни завдали потужного комбінованого удару по Києву з використанням ракет та БПЛА. В Соломʼянському районі є руйнування двох житлових будинків, відомо про 40 постраждалих, кількість загиблих вже сягнула 14 людей. Окупанти також пошкодили особливий поїзд.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у своєму Telegram-каналі. Після оперативного ремонту потяг вже вирушив до Польщі.

"Внаслідок ворожого обстрілу вночі у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+, на бортах якого — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер "Без назви (Ще одне знову)", присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед", – йдеться у публікації.

Залізничники зазначають, що попри атаку, поїзд вистояв. Працівники УЗ оперативно відновили пошкоджені вікна і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

"Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість — у нашій ДНК", – пише пресслужба.

Довідка: Барбара Крюгер — американська художниця і дизайнерка, одна з провідних фігур феміністського мистецтва та постмодернізму 1980-х років. У своїх концептуальних проєктах вона переосмислює візуальні стратегії плакатної типографіки та колажів у дусі дадаїзму. Її роботи аналізують механізми масової комунікації та впливу, що використовуються в журнальній, зовнішній, телевізійній і цифровій рекламі.

Нагадаємо, у вівторок, 17 червня, в роботі сервісу "Укрзалізниця" зафіксовано черговий збій. На самому порталі та в інших застосунках неможливо придбати квитки.