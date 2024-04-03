Зеленський заявив, що мобілізувати 500 тис. осіб не потрібно – і розповів, скільки до 1 червня мобілізує РФ

Президент України Володимир Зеленський сказав, що зараз немає потреби з мобілізації до лав ЗСУ 500 тисяч осіб.

Таку заяву він зробив на спільній пресконференції із президентом Фінляндії.

"Щодо окремої кількості, скільки буде мобілізовано, поки не готові це сказати. Можу сказати, що росія на перше червня готує мобілізацію 300 тисяч військових", — сказав він.

Також Зеленський подякував головнокомандувачу Олександру Сирському за аудит особового складу ЗСУ та уточнив, що потрібну кількість солдатів для фронту буде підготовлено.

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