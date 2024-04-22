"Вкидають інформацію": відомий український Telegram-канал запідозрили у поширенні фейків про "Шахеди"

Труха написала про нову бойову частину БПЛА

Популярний в Україні Telegram-канал "Труха" розповсюдив інформацію про модернізацію росіянами безпілотників типу Shahed. Зокрема, канал послався на публікацію спільноти InformNapalm, проте у ній не було оприлюднених "Трухою" даних.

Про це йдеться у спільній заяві InformNapalm та "Кібер Спротив". Її на своїй сторінці у Facebook оприлюднив український військовий журналіст і засновник InformNapalm Роман Бурко. Зазначається, що поширеної "Трухою" інформації не було ні в дампах AlabugaLeaks, ні в публікаціях InformNapalm.

"Хоча "Труха" робить посилання на нашу статтю, але представлених в її дописі даних не було ні в дампах, ні в дослідженні. Вірогідно, цю інформацію вкидають через "Труху", при цьому посилаються на статтю InformNapalm якісь невідомі актори, щоб легалізувати власну інформацію, яка може бути викривленою, або хибною", — йдеться у заяві.

Варто зазначити, що пізніше "Труха" відредагувала свій пост про "Шахеди". Там додали посилання на російські ЗМІ, які своєю чергою посилаються на "злиті файли". Проте, там так і не вказали конкретне джерело цієї інформації. Зокрема, у пості йдеться про нібито збільшення бойової частини дронів Shahed до 90 кг та використання sim-карти "Київстар".

Оновлено 13:48 Пізніше "Труха" прокоментувала цю ситуацію. Там зазначили, що "сталося непорозуміння з InformNapalm".

"Хочемо прояснити ситуацію. З ночі почала ширитися інформація про злиті документи росіян, у яких йшлося в тому числі й про удосконалення "Шахедів" з усіма характеристиками. Ми зробили пост з посиланням на публікацію InformNapalm, де взяли частину інформації зі злитих документів і використали її для підтвердження. Щоб доповнити публікацію ми додали інформацію, яка була взята з інших джерел, у тому числі у росЗМІ. Приносимо вибачення, інформація була подана не зовсім коректно", — сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські терористи заявили про нову модернізацію іранських БПЛА Shahed-136, які вони прикривають найменуванням "Герань". Росіяни заявили, що на БПЛА нібито встановили реактивні двигуни, що дозволило збільшити їхню швидкість.