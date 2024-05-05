Залежить від кількох речей: експерт з енергетики розповів, чи зможе Україна пройти наступну зиму без блекауту

Україні потрібно три речі

Те, як Україна пройде наступну зиму, залежить від кількох речей. І в контексті недавніх обстрілів це питання стає дедалі актуальнішим.

Про це розповів "Телеграфу" власник компанії АЛЬФА ГАЗ, експерт з енергетики Олександр Кацуба в інтерв’ю: Олександр Кацуба — про енергетику, військову економіку та ЗСУ як кращу інвестицію.

За його словами, багато залежатиме від підтримки з боку Заходу, оскільки Україна потребує коштів ППО, щоб не допустити подальшої руйнації енергетичної інфраструктури.

"Другий фактор – це погода. Думаю, з цим все очевидно без пояснень. Третій – скільки ми та партнери зробимо для того, щоб підготуватися до зими 2024—2025 та до наступних сезонів", — сказав він.

За його словами, Україна може зараз інвестувати в децентралізацію виробництва тепла та електрики, чим може зайнятися і місцева та центральна влада. Це включає закупівлю теплових насосів, газових генераторів та інших засобів для підстрахування критичної інфраструктури.

Кацуба зазначив, що багато речей було зроблено під час першої зими, проте заходів безпеки багато не буває.

"Я, власне, переконаний, що влада будь-якого рівня має вкладатися зараз у два напрями — Збройні сили та надійність критичної інфраструктури", — додав експерт.

При цьому він додав, що партнери можуть підстрахувати Україну з імпортом електроенергії у разі дефіциту.

"Власне, зараз у нас уже 1700 МВт потужностей передачі електрики з ЄС та ЄС, це в 3,5 раза більше, ніж було ще пів року тому. Взимку, коли у нас був профіцит генерації, ми експортували електроенергію. Зараз ми можемо її імпортувати за потреби", — сказав Кацуба.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чому окупанти відновили масштабні обстріли української енергосистеми.