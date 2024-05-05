Повоєнне відновлення України: маємо щонайменше три сильні сторони та дві слабкості, переконаний експерт

Світова нестабільність може зіграти на руку Україні

В України є щонайменше три сильні сторони, які обов’язково треба врахувати про відновленні та розбудові держави у майбутньому. Це наші люди, ресурси та інтеграція у західний світ і в Європейський Союз.

Про це заявив власник компанії АЛЬФА ГАЗ та експерт з енергетики Олександр Кацуба в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу": Про енергетику, воєнну економіку і ЗСУ як найкращу інвестицію

На питання про те, чи вірить він, що в української економіки, на фоні усіх викликів сьогодення, може бути якесь відносно світле майбутнє, експерт відповів схвально.

"Так, у нас є всі можливості для економічного успіху. Але для цього нам треба, в першу чергу, адекватно оцінювати власні можливості та власні проблеми. У нас зараз дві глобально слабкі сторони. Перша — сусідство з Росією, яка як мінімум до зміни режиму там буде загрозою. Друга — демографія, про що ми говорили. Обидва ці ризики мають бути враховані у формуванні нашої економічної стратегії", — зазначив Кацуба.

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При цьому, за його словами, в України є і сильні сторони. Саме на них треба концентруватися, при розбудові української економіки.

"Перша — це люди. Бо в Україні все ще дуже багато кваліфікованих працівників і яскравих підприємців. Друга — це наші ресурси, від землі до корисних копалин. Третя — наша інтеграція у західний світ і у Європейський Союз. Бо це створює великі можливості для експортноорієнтованих галузей, особливо в добу світової нестабільності", — мовив експерт.

При цьому, Олександр Кацуба зауважив, що світова нестабільність створює не лише проблеми, але й відчиняє певне "вікно можливостей".

"Торговельні маршрути через Суецький канал і Індійський океан з Азії в Європу стають небезпечними. Наприклад, через хуситів. Україна цілком може стати промисловою базою, куди переїде частина виробництва західних компаній з Азії. Так, для цього нам доведеться зробити багато реформ і розробити систему гарантій інвесторам, але це наш обов'язок", — мовив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині запускають перший в країні проєкт відбудови. Алгоритм може перетворитися на бустер для подальшого розвитку інших регіонів.