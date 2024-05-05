Повернуться не всі біженці, але вихід є: експерт розповів, як Україні подолати брак робочої сили

Україні потрібно переглянути законодавство

В Україні через війну та виїзд великої кількості людей за кордон виник брак робочої сили. Тому в майбутньому країні потрібно буде вживати заходів для повернення громадян або залучення іноземних спеціалістів.

Про це розповів "Телеграфу" власник компанії АЛЬФА ГАЗ, експерт з енергетики Олександр Кацуба в інтерв’ю: "Про енергетику, військову економіку та ЗСУ як кращу інвестицію".

"Давайте відверто, до кінця війни біженці масово не повернуться. Значна частка не захоче повертатися і після. І не тому, що країна погана, а тому, що залишати вже збудовану стабільність важко, особливо коли повертаєшся у післявоєнну країну", — зазначив він.

Кацуба наголосив, що Україні потрібно працювати над тим, щоб повертати кваліфікованих працівників з-за кордону чи вербувати іноземних спеціалістів для ключових галузей економіки — воєнного виробництва, енергетики, технологічної промисловості. На його думку, для цього потрібно переглянути дуже застаріле міграційне законодавство, держава має залучити всіх охочих працювати на Україну.

Експерт також прокоментував зауваження, що це може бути політично непопулярним кроком. Кацуба зазначив, що він не політик, "щоб міряти кроки за популярністю".

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, станом на лютий 2024 року, населення України налічувало близько 35,1 млн осіб, з них 4,9 млн перебували за кордоном. Загалом з 1991 року наша держава втратила майже 18 млн осіб.