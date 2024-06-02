Парад планет 3 червня на фоні активного Сонця - передвісник катаклізмів?

Наближається великий "парад планет". На нього запрошені одразу шість учасників – Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Марс і Уран. Таке захоплююче небесне явище трапляється раз на 18-20 років. "Телеграф" розбирався, як це вплине на людей і чи можливі сюрпризи?

"Парад планет" — це побутова назва астрономічного явища, коли кілька планет розташовуються на небі в ряд на певній відстані від Сонця, зазвичай в межах 30°, ніби вишиковуються в ряд. І найближчий з них можна спостерігати вже цієї ночі. Мова про великий парад планет.

"Паради" планет бувають різні:

Міні-парад — коли дві або три планети наближаються одна до одної на небі.

Малий парад — коли чотири планети виявляються по один бік від Сонця в невеликому секторі.

Великий парад — беруть участь шість планет.

Повний парад — всі планети опиняються по один бік від Сонця в невеликому секторі. Найближчий повний парад планет 8 лютого 2169 року, наступний – 5 липня 2387 року.

Паради планет бувають видимі та невидимі з Землі. Очікується, що цього разу видовище буде найкраще видно за годину до сходу сонця 3 і 4 червня.

"Місяць, Марс і Сатурн буде легко видно. Того ранку в небі буде кілька інших планет, тому це відвертатиме увагу. Інші планети видно лише в телескоп, вони здебільшого будуть "загублені" у світлі сонця, що сходить", — відповіли NASA у соцмережах на запит підписника.

Щоб знайти планети, можна скористатись безкоштовним астрономічним додатком Sky Tonight, який допомагає визначити небесні об'єкти та надає детальну інформацію про них.

Чи варто боятись скупчення планет 3 червня? Ведичний астролог Наталія Науменко стверджує, що ні:

– Це суто астрономічне явище, яке навіть не буде видимим неозброєним оком з Землі, — говорить вона. – Всі "лякалки" з приводу його негативного чи навіть потужного впливу на людей, на мій погляд, це просто хайп.

А що із Сонцем?

Параду планет боятись не варто. А от що може негативно вплинути на планету — і вже впливає — це надзвичайна активність Сонця.

За даними проєкта NASA Solar Dynamics Observatory, Cонце наближається до піка своєї активності. Про це свідчить і число Вольфа — відносне число сонячних плям, що спостерігаються протягом року. У 2023 році не було жодного дня без сонячних плям, тоді як у 2022 році був лише один такий день.

2019 року сонце було позбавлене плям 281 день (77%), а у 2018 році – 263 дні (73%).

Плями – це місце виходу на сонячну атмосферу сильних магнітних полів. А ще активність Сонця — це протуберанці, сонячні спалахи, хвилювання у сонячній короні тощо.

Сонце поводило себе дуже активно перед катаклізмами у Південно-Східній Азії у 2004 році, у Чилі у 2010 році, потім у Японії у 2011 році. Неспокійним було світило і перед найсильнішими поштовхами в Туреччині.

Але здається, справа справді не у "параді планет".

До речі, за прогнозами StarWalk.space наступні великі паради планет відбудуться:

28 серпня: шість планет – Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун;

18 січня: шість планет — Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун;

28 лютого: сім планет – Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун;

29 серпня 2025: шість планет – Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.