Чоловік з розумовою відсталістю наводив ракети по Костянтинівці: суд виніс йому вирок

Винагороду за передачу даних засуджений не отримував

Жителю Костянтинівки з розумовою відсталістю суд виніс вирок за передачу російській розвідці інформації про позиції ЗСУ. Чоловік отримав до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляється у єдиному реєстрі судових рішень. Зазначається, що засуджений навів декілька російських ударів.

Через його дії ворог успішно вдарив по одній зі шкіл Костянтинівки, дитячому садку, ліцею, підприємству та ще декільком локаціям.

Мешканця Костянтинівки, який працював на російську ФСБ викрили у червні 2023 року СБУ. Інформацію про розташування військових та техніки він передавав за допомогою облікового запису "Zevs Secret" у мобільному додатку "Telegram". Під час судового процесу начальник одного із підрозділів СБУ підтвердив місцеперебування військових на тих локаціях, які засуджений здавав ворогові.

Затриманий зловмисник

На початку червня 2024 року на засіданні суду обвинувачений визнав свою провину. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За словами родичів та близьких, вони нічого не знали про його діяльності. Слідчі виявили, що гроші чи якусь винагороду за передачу даних засуджений не отримував.

Водночас, згідно з висновком судово-психіатричного експерта, в період інкримінованого йому діяння чоловік виявляв і нині виявляє психічний розлад у формі легкої розумової відсталості. Однак, він міг усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та може керувати ними.

Нагадаємо, що на Хмельниччині затримали агентів ФСБ. Депутатка з дітьми "полювала" за ППО.

Раніше "Телеграф" писав, що дрони атакували аеродром "Моздок" у Росії. Саме звідти для ударів по Україні злітають МіГ-31К та бомбардувальники Ту.