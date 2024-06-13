Адвокат Кропачова відхрестився від "російського громадянства" бізнесмена

Інформація, яка поширюється в ЗМІ про нібито російське громадянство бізнесмена Віталія Кропачова є маніпуляцією, заявив адвокат бізнесмена Олександр Салазський у своїй колонці на сайті Ukraine World News.

"Документи", які публікуються, – очевидна підробка, про що свідчить дуже багато факторів", — наголошує адвокат.

Насамперед — сімейний стан. Нібито (за підробними документами) Кропачов із 2000 року одружений із "Кондрашовой Викторией Анатолиевной 1981 г.р.". Однак насправді дружиною бізнесмена з 1995 року є Коновалова Анастасія Володимирівна. Про що свідчить відповідний документ.

"Решта даних – про дати видачі паспорта, коли Віталій Кропачов не перебував в Росії, та інше навіть не заслуговують окремої згадки", — додає адвокат.

Тут варто наголосити, що чутки про нібито наявність громадянства країни-агресорки РФ у Кропачова з’являються в інформаційному просторі не вперше. Ще у 2019 році бізнесмена намагалися шантажувати публікацією цієї фейкової інформації. Пізніше, у 2023 році невідомі навіть надіслали цей "документ" до редакцій провідних українських ЗМІ, зокрема "Українській правді". Журналісти зверталися за коментарями до Віталія Кропачова, отримали докази підробки та публікувати фейк не стали.

Нині ж адвокат радить ЗМІ звертати увагу на достовірність інформації та не публікувати неперевірену інформацію, що може бути згодом розглянуто в суді.

Нагадаємо, ДБР звинувачує бізнесмена у нібито завданні державі шкоди на 2 млрд гривень.