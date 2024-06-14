У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: у чому причина
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Вдень 14 червня у Києві та низці областей пролунав сигнал повітряної тривоги. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.
Так, за даними Повітряних сил, о 10.17 для низки областей України з’явилася загроза удару балістичними ракетами з території РФ. Вони летіли у напрямку Хмельницької області та Києва.
Майже водночас у місцевих пабликах з’явилися повідомлення про звуки вибухів.
Ще через деякий час ракетну небезпеку було оголошено вже абсолютно для всієї України.
Новина доповнюється…