У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: у чому причина

Вдень 14 червня у Києві та низці областей пролунав сигнал повітряної тривоги. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Так, за даними Повітряних сил, о 10.17 для низки областей України з’явилася загроза удару балістичними ракетами з території РФ. Вони летіли у напрямку Хмельницької області та Києва.

Майже водночас у місцевих пабликах з’явилися повідомлення про звуки вибухів.

Ще через деякий час ракетну небезпеку було оголошено вже абсолютно для всієї України.

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