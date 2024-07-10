Модель та дівчина голови столичної ДМС отримала паспорт РФ: журналісти знайшли ще одну цікаву деталь

Розслідувачі розповіли, хто така Інна Гудзь та які зв'язки поєднують її з В'ячеславом Гузем

На другий рік повномасштабного вторгнення в укранської фотомоделі Інни Гудзь знайшли ворожі документи. Вона могла їх отримати у листопаді 2023.

Фотомодель також може товаришувати з підсанційним російським олігархом Павлом Фуксою та нібито має стосунки з начальником управління Державної міграційної служби у Києві та області В'ячеславом Гузем. Про це йдеться у рослідуванні "Межа".

Знімки, які підтверджують зв'язок фотомоделі з РФ потрапили до журналістів, завдяки агентській роботі у російському консульстві.

Скріншот з відео розслідування "Межи"

Скріншот з відео розслідування "Межи"

Розслідувачі кажуть, що Інна Гудзь є цивільною дружиною начальника управління ДМС у Києві та Київській області В'ячеслава Гузя. На кадрах із дня народження підсанкційного бізнесмена Павла Фукса, з яким пара товаришує — вони разом йдуть зі свята. Це зафіксували журналісти "УП". До речі, раніше "Телеграф" вже розповідав, що журналісти знайшли "лігво" українських бізнесменів у Британії. Серед них підсанкційний олігарх Павло Фукс.

Скріншот з відео

За даними інсайдерів "Межі", Гузь і Гудзь й досі проживають разом та спільно відпочивають. Соціальнні мережі Інни "киплять" фотосесіями у стилі "ню". І хоч це звична частина життя моделі, але під час моніторингу цивільної дружини В’ячеслава Гузя, журналісти редакції "Межа" виявили публікації, що вказують на іншу діяльність Інни Гудзь.

Публікації з мережі

На журналістський запит, щодо стосунків з Інною Гудзь столичний ДМСник не відповів. Натомість спрямував до редакції адвокатські запити з вимогами передати інформацію про нього, яку мають журналісти, та електронні носії на яких вона збережена.

Окрім цього, журналісти стверджують, що Гузь нібито діє під покровительством підсанкційного олігарха Павла Фукса. За інформацією джерел, Гузь діє на користь Фукса, корумпуючи українських чиновників, політиків і правоохоронців. У переговорах він виступає нібито посередником.

У розслідуванні йдеться, що саме Фукс був посередником між Олександром Бортниковим та Кернесом, вже покійним міським головою Харкова, для проведення "спецоперації" з добровільної здачі Харкова у 2014 році.

Вʼячеслав Гузь нібито має дві квартирки загальною площею 200 квадратів. Та навіть автівки своєї немає. Одну орендує, але не використовує ії. А друга – у власності громадської організації "Захисник-2022".

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті викрили на корупції мера одного із міст. Чиновник разом зі своїми спільниками зловживав службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста.