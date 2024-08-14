"Синдром ляпаса": Європою несеться черговий вірус, у чому його небезпека та хто в зоні ризику

Особливу небезпеку парвовірус несе вагітним

Парвовірусна інфекція або "синдром ляпаса" чи "п’ята хвороба" стрімко шириться США та країнами Європи. Захворювання, зазвичай, дорослими переноситься доволі легко, проте може нести загрозу літнім людям та вагітним.

Про це попереджають Центри з контролю та профілактики захворювань у США. Вчені б’ють на сполох, адже кількість випадків парвовірусу різко зросла.

"Зазвичай вірус поширюється непомітно, спричиняючи тяжке захворювання доволі рідко. Але в останні місяці відбувся сплеск B19V. Наприклад, наприкінці минулого року дослідники в галузі охорони здоров’я в Ізраїлі повідомили про найбільший і найтриваліший спалах B19V в країні станом на сьогодні. При цьому частота випадків захворювання зросла у дев’ять разів порівняно з показниками між 2020 і 2022 роками та в 6,6 раза порівняно з попередніми роками", — пишуть у центрі.

"Пʼятою хворобою" називають парвовірусну інфекцію, яка входить до шести найбільш частих хвороб, що супроводжуються висипом. Це захворювання викликається парвовірусом B-19. Зазвичай ця хвороба зустрічається у дітей, однак нерідко хворіють і дорослі. Хоч парвовірусна інфекція не так широко відома, як, до прикладу, вітряна віспа, краснуха або скарлатина, але насправді вона зустрічається досить часто.

Для вірусу характерна зимово-весняна сезонність, в організм він потрапляє повітряно-крапельним шляхом, коли хворий кашляє або має нежить. Особливу небезпеку парвовірус несе вагітним — інфікування плоду через плаценту може призвести до загибелі плода або викидня.

Також вірус небезпечний для людей, які мають захворювання крові та порушення у роботі імунної системи (онкохворі, після трансплантації органів, хворі на СНІД). Вірус може призвести до хронічної анемії та навіть апластичного кризу (зниження рівня гемоглобіну, еритроцитів і ретикулоцитів через викликане самим вірусом кількаденне пригнічення функції кісткового мозку).

Захворювання також має назву "синдром ляпаса" через певну характерність — у хворих червоні щоки, на яких пізніше з’являється висипання. За класичного перебігу через 5-10 днів бляшки блідшають і потроху проходять. Вважається, що як тільки з’явилося висипання, хворий перестає бути заразним.

Один із симптомів - червоні щічки

Після цієї інфекції лишається імунітет якщо не пожиттєвий, то точно на дуже тривалий час. Жодного специфічного лікування немає – лише симптоматичне. Профілактики хвороби також нема: вакцини від неї немає.

До слова, за перші два місяці 2024 року було зафіксовано 515 випадків захворювання на "синдром ляпаса". За аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків. Тож сплеск захворювання фіксується і в Україні.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19. Деякі пацієнти вже перебувають на ШВЛ.