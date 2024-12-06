Гроші "Укрнафти" могли виводитися через фонд екс-митника Ковтуна, - Кулик

Прозорість самої процедури тендеру викликає сумніви

Компанія-переможець скандального тендеру "Укрнафти" на буріння трьох газових свердловин Верховномасловецького родовища – ТОВ "Навігатор Комплект" — пов’язана з фондом "ВК-Інвест" колишнього топ-чиновника Митної служби Володимира Ковтуна. При цьому тендерна документація містить ознаки змови замовника та учасника торгів.

Про це пише Директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на Censor.net. Він зазначив, що прозорість самої процедури тендеру викликає сумніви.

"Згідно з метаданими документів та часом створення витягів, які було завантажено ТОВ "Навігатор Комплект" на вимогу замовника, їх було створено заздалегідь до опублікування замовником вимог, що може свідчити про пряму корупційну комунікацію замовника і учасника торгів, оминаючи майданчик ProZorro, що напряму заборонено законом про державні закупівлі", — пише Віталій Кулик.

Блогер нагадав, що після виконання всіх робіт згідно з тендером виник скандал, оскільки генеральний підрядник не розрахувався із субпідрядниками, зокрема, ТОВ "Нафтогазбуріння", заборгувавши їм 28 млн грн, через що справа перейшла у судову площину.

Він зазначив, що одним з ймовірних бенефіціарів "Навігатор Комплект" може бути колишній посадовець Митної служби та СБУ Володимир Ковтун, пов’язаний з компанією через венчурний фонд "ВК-ІНВЕСТ". На думку блогера, відмова генерального підрядника від розрахунків із субпідрядниками могла бути свідомою та заздалегідь спланованою дією.

"Схоже, ТОВ "Навігатор Комплект" виступило лише прокладкою, через яку пройшли кошти, що були призначені для розрахунків із субпідрядниками. Натомість вони потрапили на рахунки венчурного фонду, АТ "ЗНВКІФ "ВК-ІНВЕСТ", яке виконувало роль інструмента відмивання коштів державної АТ "Укрнафта"", — зазначає блогер.

Він нагадав, що Володимир Ковтун є відомим у минулому чиновником, пов’язаним із низкою скандалів.

"Офіційно бенефіціаром венчурного фонду "ВК-Інвест" є Оксана Ковтун. Її чоловік Володимир Ковтун – колишній заступник управління СБУ, до недавнього часу очолював місцеву Митну службу. Також Ковтун балотувався до Дніпровської облради від "Опозиційного блоку", був партнером підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у компанії "Потоки". З Митної служби звільнився після обшуків НАБУ. Кажуть, детективи цікавилися його зв’язками, у тому числі серед суддів…", — пише експерт.

Він нагадав, що справа розглядається у Північному господарському суді Києва, і позивач – ТОВ "Нафтогазбуріння", яке вимагало арешту майна генерального підрядника, підозрює, що суд може перебувати у змові із замовником та підрядником.

"У складі колегії суду присутній такий собі суддя Олег Хрипун, про якого "Бігус.іnfo" робив вже розслідування про елітну нерухомість тощо. Всі учасники схематозу, ймовірно, не лише знайомі між собою, а й можуть мати ділові стосунки, працювали разом. Їх всіх пов’язує елітна нерухомість та старі корпоративні зв’язки. Обидва ключові фігуранти вже на виході із системи, подали у відставку чи мають намір це скоро зробити. Щоб не наздогнали, потрібно колька рішень в судах на користь "прокладки", які, звичайно, потім будуть оскаржені в апеляції, але до досягнення справедливості та компенсації збитків субпідрядникам справа вже не дійде", — підсумував Віталій Кулик.