Він вам не любитель "ісполнять". Як українською назвати людину з запальним характером

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Багато українців у повсякденному спілкуванні часто використовують русизми. Інколи вони навіть не здогадуються про існування українських відповідників.

Одним з таких прикладів є російське слово "ісполнять". Зокрема вживання його у переносному значенні, характеризуючи специфічну поведінку людей.

Відомий популяризатор української мови Андрій Шимановський пояснив, як ще можна сказати про тих людей, які полюбляють "ісполнять". За його словами, таку людину можна назвати бешкетником, халамидником, шалапутом.

Крім того, Шимановський зазначив, що про таких людей ще кажуть, що у них завжди шило в дупі. Також у подібних випадках можна використовувати наступні фрази:

скаче, як чорт на дроті;

мотається, як дурень з торбою;

гасає, як свиня на льоду.

Використовуючи рідну українську мову, ми не тільки підтримуємо її розвиток, а й привчаємо себе та наших дітей думати українською. Це допомагає зміцнювати нашу національну ідентичність та культуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українською мовою неправильно говорити "вільна вакансія". Українською мовою це називається плеоназм.

Також ми писали, як правильно називати українською шкільне приладдя. Це не "карандаш" і не "тєтрадка".