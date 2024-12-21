"Зимова казка" скасовується: якою буде погода в Україні в неділю

Тенденція до теплого грудня зберігається черговий рік

Схоже, що зимова погода на Україну не прийде навіть наприкінці грудня. Наочно це покаже 22 грудня, коли замість снігу та морозу українці побачать на вулицях бруд та вогкість.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Наголошується, що легкий мінус у певні періоди дня побачать лише мешканці північних областей.

Решті варто готуватися до того, що температура повітря утримуватиметься на рівні +3…+5 градусів, хоча в деяких місцях на півдні країни взагалі можна буде побачити +9 градусів.

Мокрий сніг у неділю йтиме лише на заході країни. Жителям центральних, південних та східних областей погода взагалі принесе дощі.

Подібна погода зберігатиметься в Україні щонайменше до середини наступного тижня. Хоча в деяких областях у цей період і очікуються сильні снігопади, однак через теплу погоду не варто розраховувати на те, що він затримається на значний час.

Як повідомлялося раніше, синоптики також пропонують не чекати на зимову казку на Різдво. У цей день погода в Україні буде такою ж сирою та теплою, як і весь тиждень до цього.