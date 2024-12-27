Артилеристи розповіли про переваги та недоліки "Богдани" за рік використання (фото)
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Військові за рік зробили понад 3000 пострілів
Українська самохідна артилерійська установка САУ "Богдана" стала першою українською гарматою калібром 155-мм. В кінці 2023 року її отримала 48 окрема артилерійська бригада ЗСУ. Бригада працює по окупантах на Донецькому напрямку.
Враження військових публікує АрміяInform. Попри заявлену у 42 км дальність осколково-фугасним та 60 км активно-реактивним снарядом, військові працювали на дальності максимум 30 км. Вони відмічають надзвичайну влучність пострілів у порівнянні з радянськими та закордонними аналогами, зокрема Panzerhaubitze 2000. Іншою важливою перевагою військові називають броню — були випадки, коли "Богдана" витримала атаку 5 дронів-камікадзе, екіпаж отримав контузію, але не постраждав сильніше, така ж ситуація була і після підриву на протитанковій міні.
На рахунку САУ артилеристів — вже понад 3000 пострілів. За цей час САУ вже проявила норов. Поки "Богдана" на гарантії — ремонти роблять представники виробника. Найчастіше доводилось звертатися із клином та заміною операційних кілець на гарматі. Також зустрічаються "зависання" електроніки.
Характеристики САУ "Богдана"
- Прийнята на озброєння ЗСУ — 2023 рік,
- Довжина ствола — 52 калібри,
- Екіпаж — 5 осіб,
- Вага — 28 тонн
- Запас ходу по трасі — 800 км,
- Швидкість — 80 км/год,
- Запас ходу по бездоріжжю — 300 км, швидкість 30 км/год
- Дальність вогню мінімальна — 780 м
- Дальність вогню максимальна — до 60 км активно-реактивним снарядом.
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