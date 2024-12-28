Морози невдовзі накриють Київ: синоптики назвали дати

Температура повітря в українській столиці незабаром помітно знизиться

Схоже погода у Києві все ж таки порадує морозами та снігом на новорічні свята. При цьому цілком можливо, що вони протримаються аж до кінця січня.

За даними синоптичних сайтів, перед цим в Україні помітно потеплішає. Таким чином, на Новий рік і в перші дні 2025 року стовпчики термометрів піднімуться аж до +8 градусів.

Приблизно з 4 січня у Києві варто чекати на похолодання. Принаймні такий прогноз дає Meteprog.

За його даними, до кінця місяця можна чекати на морози до -12 градусів у нічний час доби.

Metefor дає більш стриманий прогноз. Там теж очікують морози до кінця місяця, але не такі сильні.

Варто зазначити, що місячні прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних або математичних моделей, а тому за фактом картина може відрізнятися від очікуваного. Тому в прогнозах більш ніж на тиждень зазвичай сенсу небагато, а вони потрібні більше для відстеження тенденції кліматичних змін, ніж для визначення точної погоди у конкретний день.

Однак у всіх короткострокових прогнозах, включаючи дані Синоптик, можна побачити, що після 4 січня в Україні температура повітря різко піде вниз.

Нагадаємо, раніше Ігор Кибальчич у коментарі Телеграфу говорив, що перед Новим роком очікується значне зниження температури повітря.