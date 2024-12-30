Думка розділяється. Що військові кажуть про повернення усіх територій України

Питання подальшої долі окупованих територій залишається предметом серйозних роздумів для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях

Питання повернення всіх окупованих територій України викликає неоднозначні думки. Особливо серед військових на передовій.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла військовослужбовиця Національної гвардії України Лілія "Троя" — "Іноді потрібно зробити два кроки назад, щоб успішно атакувати". Вона відповіла на коментар щодо захоплення росіянами Донецької області.

"Коли я спілкуюся з хлопцями з приводу окупованих територій, то думка розділяється", – зазначила вона.

За її словами, з одного боку, військові прагнуть повернути всі захоплені території. Враховуючи величезні жертви, які вже були принесені у цій боротьбі.

"Звичайно, ми б хотіли ці території відвоювати, тому що скільки було покладено зусиль, скільки бійців ми втратили, цвіту нації", – наголосила Лілія.

Проте, як зазначає військовослужбовиця, є й інший бік медалі: "З іншого боку — там вже випалена територія і чи варто втрачати ще більше людей для того, аби це повернути?"

Таким чином, питання подальшої долі окупованих територій залишається предметом серйозних роздумів для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.

Раніше "Телеграф" писав, що Лавров заявив, що Росія готова почати розгортання забороненої зброї.